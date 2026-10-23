Acorduri de recunoaștere a vinovăției într-un dosar de cumpărare de influență la ONJN

179700– 23102026 – Trei inculpați cercetați într-un dosar de corupție au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, după ce unul dintre ei ar fi promis 10.000 de euro unui inspector al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), pentru a obține plata unor câștiguri la pariuri evaluate la aproximativ 100.000 de euro.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București, unul dintre inculpați este cercetat pentru cumpărare de influență, iar ceilalți doi pentru complicitate la această infracțiune. Dosarul a fost trimis Tribunalului București pentru soluționare.

Ancheta a pornit de la un conflict privind aproximativ 300 de bilete plasate la o casă de pariuri. Inculpatul susținea că biletele erau câștigătoare, însă operatorul a refuzat plata, considerând că acestea încălcau regulamentul de joc. Compania a restituit sumele mizate, iar bărbatul, nemulțumit de răspunsurile primite, a sesizat Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc prin mai multe petiții.

În perioada 3 august – 10 septembrie 2026, acesta ar fi încercat, prin intermediul celorlalți doi inculpați, să obțină intervenția unui inspector al ONJN pe care îl considera influent în soluționarea petițiilor. În schimbul intervenției, ar fi promis un folos patrimonial.

Inspectorul a denunțat faptele organelor de urmărire penală la 5 august 2026.

Cei doi intermediari ar fi menținut legătura cu inspectorul, i-ar fi transmis petițiile, biletele de pariuri și alte informații necesare și ar fi participat la negocierea sumei. Potrivit procurorilor, unul dintre ei a indicat un procent de până la 10% din suma urmărită drept un nivel „onorabil” și „rezonabil” pentru intervenție.

La întâlnirea din 10 septembrie 2026, la care au participat toate persoanele implicate, inculpatul care urmărea obținerea câștigurilor ar fi promis personal plata a 10.000 de euro, în două tranșe. Cei doi intermediari ar fi susținut înțelegerea și s-ar fi prezentat drept garanți ai respectării acesteia.

Acțiunea penală a fost pusă în mișcare la 15 septembrie 2026. Cei trei inculpați au fost cercetați sub control judiciar, măsură menținută și după încheierea acordurilor de recunoaștere a vinovăției.

Prin fiecare acord a fost stabilită o pedeapsă de un an și șase luni de închisoare, cu suspendarea executării sub supraveghere pe un termen de trei ani. Inculpații au și obligația de a presta 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

De asemenea, acordurile prevăd interzicerea, pentru doi ani, a dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, precum și a dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.

Dosarul și cele trei acorduri au fost înaintate Tribunalului București, instanța competentă să decidă dacă le admite sau le respinge. Încheierea acordurilor reprezintă o modalitate de sesizare a instanței, iar soluția definitivă aparține judecătorilor. Până la soluționarea definitivă a cauzei, se aplică principiul prezumției de nevinovăție.