AEP organizează o conferință internațională dedicată protejării alegerilor în era digitală

179734 – 27102026 – Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) organizează, în perioada 28–29 octombrie 2026, începând la Palatul Parlamentului – Sala Drepturilor Omului, conferința internațională „Protejarea alegerilor într-o eră digitală marcată de contestări: schimb de experiență la nivel european privind cooperarea între autoritățile electorale, integritatea electorală, combaterea dezinformării și aplicarea Regulamentului (UE) 2024/900 privind transparența și vizarea publicului-țintă în publicitatea politică”.

Data de 29 octombrie marchează Ziua Autorității Electorale Permanente și 23 de ani de la înființarea instituției. Organizarea conferinței internaționale cu acest prilej subliniază rolul AEP în consolidarea integrității proceselor electorale și în dezvoltarea cooperării internaționale pentru protejarea alegerilor.

Evenimentul reunește reprezentanți ai autorităților electorale din state europene și din state partenere, în vederea consolidării cooperării instituționale și a schimbului de experiență. Discuțiile vor aborda provocările generate de dezinformare și de publicitatea politică în mediul digital, în raport cu reglementările europene, standardele OSCE și celelalte obligații internaționale relevante.

Un punct central al conferinței îl reprezintă aplicarea Regulamentului (UE) 2024/900 privind transparența și vizarea publicului-țintă în publicitatea politică. Participanții vor analiza obligațiile autorităților competente, dificultățile întâmpinate în aplicarea noilor norme și modalitățile de asigurare a unei abordări coerente la nivel european.

Conferința urmărește identificarea unor soluții practice și a unor bune practici pentru consolidarea integrității electorale și a încrederii publice în alegeri, valorificând experiența statelor care au organizat recent alegeri sau se pregătesc pentru noi procese electorale. La finalul evenimentului, va fi elaborat un document de concluzii și recomandări, care va sintetiza experiențele împărtășite și măsurile propuse de participanți.