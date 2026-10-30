AFM redeschide înscrierile pentru persoane fizice la Rabla Auto 2026

179762 – 30102026 – Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) va redeschide marți, 3 noiembrie, la ora 10:00, pentru persoanele fizice, sesiunea de înscrieri în Programul Rabla Auto 2026. Potrivit Ministerului Mediului, bugetul disponibil este de 35.389.000 de lei, provenit din fondurile rezervate anterior, dar pentru care procedurile de finanțare nu au fost finalizate.

Din suma totală, 25,6 milioane de lei sunt destinate achiziției de autoturisme noi cu motoare cu ardere internă, inclusiv GPL și GNC, și a celor hibride. Alte 9,239 milioane de lei revin autovehiculelor plug-in hybrid, electrice și celor cu pilă de combustie cu hidrogen, iar 550.000 de lei sunt alocați motocicletelor și motocicletelor electrice.

Ecotichetele acordate prin program sunt de 18.500 de lei pentru un autovehicul pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, 15.000 de lei pentru un plug-in hybrid ori o motocicletă electrică, 12.000 de lei pentru un autovehicul hibrid și 10.000 de lei pentru un autovehicul cu motor termic sau o motocicletă.

Înscrierile se vor face prin aplicația online a AFM. Sesiunea este programată să rămână deschisă până la 31 decembrie 2026, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului.