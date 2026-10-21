Ajutoare de la Rezervele de Stat pentru persoanele vulnerabile

179681 – 21102026 – Ministerul Muncii și Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale au semnat un protocol pentru distribuirea gratuită de alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte și produse de igienă către persoanele vulnerabile care beneficiază de servicii sociale.

Ajutoarele sunt destinate persoanelor cu dizabilități, copiilor din sistemul de protecție a copilului, persoanelor vârstnice și persoanelor fără adăpost.

Pachetele includ produsele alimentare (paste făinoase, mălai, zahăr, făină, orez, ulei rafinat de floarea-soarelui, gem de fructe și cașcaval), dar și produse nealimentare de strictă necesitate (treninguri, tricouri, bocanci, cizme de cauciuc, pături, saltele, cearșafuri, perne, fețe de pernă, batiste și truse de igienă personală destinate).

Transportul produselor către cele opt regiuni va fi asigurat de operatorii economici parteneri și de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, iar distribuirea către beneficiari va fi realizată prin DGASPC.

Protocolul pune în aplicare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 806/2026, care reglementează scoaterea din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea lor gratuită sub formă de ajutoare umanitare interne, pentru acoperirea nevoilor de bază ale beneficiarilor serviciilor sociale.