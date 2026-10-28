ANAF a identificat vânzarea nedeclarată a 75 de autoturisme, cu un prejudiciu estimat la peste 1,1 milioane de lei

179738 – 28102026 – Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au identificat o persoană fizică din județul Argeș care ar fi comercializat 75 de autoturisme second-hand în valoare totală de 7.258.790 de lei, fără să își înregistreze activitatea economică și fără să declare obligațiile fiscale aferente. Prejudiciul estimat de inspectori depășește 1,1 milioane de lei și reprezintă TVA neachitată.

Potrivit ANAF, tranzacțiile au avut loc în perioada mai 2022 – ianuarie 2025. Persoana verificată ar fi cumpărat autoturisme atât din România, cât și din alte state, pe care le-a revândut ulterior unor persoane fizice.

Depistat după anunțurile online

Inspectorii antifraudă au analizat anunțurile publicate pe platformele de comercializare a autoturismelor second-hand. Verificările au identificat 75 de vehicule oferite spre vânzare, iar valoarea totală a livrărilor a fost stabilită la peste 7,2 milioane de lei.

În unele tranzacții documentele furnizate cumpărătorilor indicau drept vânzători societăți din alte state membre ale Uniunii Europene, inclusiv societăți de tip „missing trader”, asociate în fraudele de TVA cu operațiuni comerciale fictive sau cu dispariția operatorilor înainte de plata taxelor datorate.

În alte cazuri, documentele completate olograf ar fi conținut datele unor persoane sau entități diferite de vânzătorul real. Aceste practici ar fi îngreunat identificarea persoanei care realiza efectiv tranzacțiile și stabilirea obligațiilor fiscale.

Inspectorii au identificat și situații în care autoturismele erau preluate de la proprietarii din România în schimbul altor vehicule și al unei sume de bani. Unele mașini ar fi rămas înmatriculate pe numele foștilor proprietari până la revânzare, iar altele ar fi fost înscrise pe numele unor persoane cunoscute de cel verificat.

ANAF sesizează Parchetul

Controlul face parte din acțiunea ATOM – Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini, lansată la 1 octombrie 2026. Prin această acțiune, DGAF urmărește identificarea riscurilor fiscale din comerțul cu autoturisme second-hand, inclusiv a cazurilor în care documentele nu reflectă circuitul comercial real.

Având în vedere prejudiciul estimat, ANAF a anunțat că va sesiza Parchetul.