35 de entitități, cu un stoc de autoturisme evaluat la peste 38 de milioane de euro, sunt vizate în prima etapă a acțiunii

ANAF, din nou cu ochii pe SH-uri

179537– 02102026 – Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF declanșează, la nivel național, „Acțiunea ATOM – Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini”, care vizează verificarea operatorilor economici care realizează activități de comercializare și/sau intermediere a autoturismelor second- hand.

În prima etapă au fost selectate 35 de entități pentru care a fost identificat un stoc de autoturisme cu o valoare estimată de peste 38 milioane de euro.

Va fi verificat modul în care activitatea economică efectiv desfășurată este reflectată în documentele fiscale și în evidențele financiar- contabile ale operatorilor economici.

Inspectorii antifraudă vor urmări concordanța dintre autoturismele existente fizic în parcurile auto și evidențele operatorilor economici, proveniența și circuitul comercial al autoturismelor, achizițiile intracomunitare realizate și modul de declarare a acestora, respectarea condițiilor legale pentru aplicarea regimului special de TVA aferent bunurilor second-hand, concordanța dintre prețurile de comercializare practicate și valorile înscrise în documentele fiscale și fiscalizarea integrală a vânzărilor și înregistrarea veniturilor aferente.

Un element central al acțiunii ATOM îl reprezintă reconstituirea circuitului economic și fiscal al autoturismului.

Riscurile fiscale vizate sunt nedeclararea integrală a veniturilor, nefiscalizarea unor operațiuni de vânzare, diminuarea valorii declarate a autoturismelor, aplicarea necorespunzătoare a regimului special de TVA, diminuarea nejustificată a marjei comerciale, declararea necorespunzătoare a achizițiilor intracomunitare, existența unor diferențe între stocul faptic și cel scriptic și utilizarea unor forme de intermediere care nu reflectă realitatea economică a operațiunilor.

Selecția operatorilor economici, bazată pe analiză de risc

Cele 35 de entități au fost selectate pe baza informațiilor fiscale și operative disponibile și a indicatorilor specifici de risc aferenți domeniului.

Au fost avute în vedere volumul autoturismelor oferite spre comercializare raportat la activitatea declarată, nivelul achizițiilor intracomunitare realizate, regimul de TVA utilizat, diferențe dintre informațiile publice privind prețurile și datele fiscale disponibile, precum și neconcordanțele privind stocurile și fluxurile comerciale.