Argint pentru România la Olimpiada Internațională de Robotică FIRST Global Challenge 2026

179621 – 13102026 – Echipa României a câștigat medalia de argint la Albert Einstein Award for FIRST Global International Excellence, cea mai importantă distincție a competiției desfășurate la Incheon, în Coreea de Sud. Meritul succesului se datorează elevilor din Pitești : Ada-Maria Comănescu, Constantin Victor Coacă, Tudor Dumitru, Laura-Maria Ionescu și Ilinca Toloș și mentorului lor, Alin Dincă.

Premiul recunoaște performanța robotului, dar și colaborarea, respectul și sprijinul oferit celorlalte echipe. O reușită despre pricepere, pasiune și oameni care cresc împreună, anunță FIRST Tech Challenge România pe facebook.