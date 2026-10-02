Atenție! Nu accesați linkuri care utilizează identitatea Transelectrica!

179535– 02102026 – Informare cu privire la un nou val de tentative de fraudă, sub forma unei campanii de atacuri de tip #SMishing, ce uzează numele companiei Transelectrica SA.

Sunteți contactați prin mesaje tip SMS și informați că serviciile dumneavoastră vor fi deconectate din cauza neplății facturii de energie electrică.

In cazul în care primiți un astfel de mesaj, va rugăm să ignorați solicitarea!

CNTEE Transelectrica SA este operatorul național al rețelei electrice de înaltă tensiune și nu este unul dintre furnizorii de energie electrică.

Transelectrica:

NU emite niciodată facturi către consumatorii casnici!

NU trimite niciodată somații de plată către consumatorii casnici!