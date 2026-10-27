Attila Kim, numit comisar al României pentru Bienala de Artă de la Veneția din 2027

Attila Kim, numit comisar al României pentru Bienala de Artă de la...

179730 – 27102026 – Arhitectul Attila Kim a fost numit comisar al României pentru participarea la cea de-a 61-a ediție a Expoziției Internaționale de Artă – La Biennale di Venezia. Numirea este prevăzută în Ordinul ministrului Culturii nr. 3292 din 23 octombrie 2026.

Attila Kim este arhitect specializat în proiectarea de expoziții de artă și design, restaurare și amenajarea spațiilor culturale. Portofoliul său include proiecte realizate pentru galerii și muzee din România și din alte țări europene.

Printre lucrările sale se numără proiectarea și restaurarea unor clădiri cu funcțiuni culturale, precum cinematograful Elvira Popescu al Institutului Francez din București și cinematograful Arta din Cluj-Napoca. A fost implicat și în organizarea unor expoziții dedicate artiștilor Victor Brauner și Constantin Brâncuși, în cadrul programului Capitalei Europene a Culturii Timișoara 2023.

Arhitectul a coordonat și proiectat edițiile Romanian Design Week și Bucharest Design Festival, precum și mai multe ediții ale festivalului Diploma. A fost nominalizat de patru ori la Premiul Uniunii Europene pentru Arhitectură Contemporană – Premiul Mies van der Rohe, în anii 2009, 2011, 2017 și 2026.

Attila Kim ocupă funcția de comisar al României la Bienala de Arhitectură de la Veneția din 2016. A exercitat aceeași responsabilitate pentru Bienala de Artă în perioada 2017–2022.