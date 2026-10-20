Audierile miniștrilor propuși în Guvernul Niculescu: toate cele 13 candidaturi au primit aviz favorabil

179674 – 20102026 – Cei 13 miniștri desemnați ai Cabinetului Niculescu audiați luni, 19 octombrie, în comisiile de specialitate ale Parlamentului, au primit avize favorabile. Prima zi a audierilor a fost marcată de schimburi dure de replici între candidați și parlamentari, în special la Agricultură, Apărare și Economie, unde discuțiile au vizat experiența profesională a celor nominalizaților, situația lor juridică și măsurile economice propuse.

După cum se știe, avizele comisiilor sunt consultative.

Dispute la Agricultură și Apărare

Una dintre cele mai tensionate confruntări a avut loc la audierea lui Florin Barbu, propus pentru Ministerul Agriculturii. Discuțiile au vizat subvențiile pentru stuful din Delta Dunării și propunerea de reducere a prețului motorinei la patru lei pe litru.

Deputatul USR Sebastian Cernic l-a întrebat pe Barbu dacă nu a obosit să fie nominalizat pentru a cincea oară și i-a cerut să explice ce intenționează să facă la minister. Candidatul a răspuns afirmând: „Prostia este ca betonul. Odată turnată, se va întări pentru totdeauna”. În pofida schimbului de replici, Barbu a primit aviz favorabil.

La audierea lui Radu- Ștefan Oprea, propus pentru Ministerul Apărării, deputatul PNL Alexandru Muraru a contestat pregătirea candidatului pentru conducerea instituției, invocând lipsa experienței militare de specialitate. Muraru a adus în discuție și dosarul de evaziune fiscală în care Oprea fusese trimis în judecată în 2016 și i-a cerut să renunțe la nominalizare.

Oprea a răspuns că a efectuat serviciul militar și a susținut că situația sa juridică a fost clarificată în instanță. Candidatul a primit aviz favorabil cu 21 de voturi pentru și 17 împotrivă.

Dispute privind economia și fiscalitatea

La audierea lui Daniel Zamfir, propus pentru Ministerul Economiei, senatorul PNL Gabriela Horga i-a reproșat că ar fi blocat, în calitate de lider de grup al PSD la Senat, proiectul legislativ privind cumulul pensiei de serviciu cu salariul. Zamfir a respins acuzațiile.

Candidatul a primit aviz favorabil cu 48 de voturi pentru, 26 împotrivă și două abțineri. Printre prioritățile prezentate s-au numărat relansarea economiei și abordarea problemelor legate de deficitul comercial și scăderea producției industriale.

La Ministerul Finanțelor, Alexandru Nazare a fost întrebat tot de senatorul PNL Adina Horga dacă PSD ar putea să îl determine să accepte eliminarea cotei unice. Nazare a declarat că susține menținerea acesteia și că o asemenea modificare nu este luată în calcul.

Candidatul a pus accentul pe menținerea încrederii investitorilor și pe îmbunătățirea ratingului de țară. El a primit aviz favorabil cu 33 de voturi pentru, șase abțineri și două împotrivă.

Comasarea localităților și liberalizarea pieței gazelor

Alexandru Stoica, propus pentru Ministerul Dezvoltării, a susținut comasarea voluntară a localităților cu până la 1.500 de locuitori. Potrivit acestuia, procesul ar trebui să se desfășoare cu consultarea populației și să fie însoțit de programe de investiții pentru comunitățile vizate.

La audierea pentru Ministerul Energiei, Dumitru Chisăliță a susținut amânarea liberalizării pieței gazelor programate pentru luna aprilie, argumentând că pregătirea pieței ar necesita cel puțin 12 luni.

La Ministerul Educației, Valentin-Sorin Costreie a susținut extinderea programului „Masă sănătoasă” și a afirmat că revenirea integrală la vechiul sistem de burse nu reprezintă, în acel moment, o perspectivă realistă.

Costinel-Bogdan Dumitru, propus pentru portofoliul Digitalizării și Inteligenței Artificiale, a întârziat la audiere și a cerut scuze. Discuțiile au vizat securitatea cibernetică, utilizarea inteligenței artificiale în administrație și bazele de date publice.

Avize favorabile, în pofida divergențelor politice

Voturile din prima zi au permis tuturor celor 13 candidați evaluați să treacă de etapa audierilor în comisiile parlamentare. În unele cazuri, însă, rezultatele au reflectat opoziția unei părți a parlamentarilor, cel mai clar exemplu fiind votul pentru Radu-Ștefan Oprea, unde diferența dintre voturile favorabile și cele împotrivă a fost de patru.

Audierile au scos în evidență divergențe privind politicile economice și sociale, dar și dispute referitoare la experiența și trecutul unor miniștri desemnați. În mai multe cazuri, dezbaterile s-au îndepărtat de prezentarea programelor ministeriale și au fost dominate de confruntări între reprezentanții partidelor.

Audierea celorlalți cinci candidați are loc în această dimineață, iar plenul reunit al Parlamentului era programat de la ora 14:00 pentru votul de învestire a Cabinetului Luca Niculescu. Dacă Guvernul Niculescu va învestit, imediat va avea loc depunerea jurământului, la Palatul Cotroceni, după care va fi organizată prima ședință de guvern a noului cabinet.