AUR stagnează, PSD crește ușor, iar PNL scade

179763 – 30102026 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) conduce în continuare în intențiile de vot pentru alegerile parlamentare, cu 34%, urmată de Partidul Social Democrat (PSD), cu 26%, și Partidul Național Liberal (PNL), cu 16%, potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) în perioada 22–27 octombrie.

Uniunea Salvați România (USR) este cotată la 8%, iar Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) cu 5%. Partidul Naționalist Reformarea României, asociat cu Cristian Popescu Piedone, și SENS înregistrează câte 3%, în timp ce SOS România și Acțiunea Conservatoare sunt cotate fiecare cu 2%.

Față de sondajul CURS din septembrie, AUR își păstrează scorul de 34%, PSD crește cu un punct, de la 25% la 26%, iar PNL scade de la 18% la 16%. Comparația trebuie interpretată ținând cont și de marja de eroare și de faptul că rezultatele provin din cercetări distincte.

În privința direcției țării, 77% dintre respondenți consideră că România merge într-o direcție greșită, 18% apreciază că direcția este bună, iar 5% nu au exprimat o opinie.

Întrebați care ar trebui să fie prioritățile Guvernului condus de Luca Niculescu, 41% au indicat reducerea prețurilor și a costului vieții, 39% creșterea salariilor și a pensiilor, iar 27% reducerea taxelor și impozitelor. Reforma administrației publice a fost menționată de 22% dintre respondenți, iar îmbunătățirea serviciilor de sănătate și educație, de 21%.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.068 de persoane adulte, prin interviuri telefonice asistate de calculator. Marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.