Autoturism de lux în valoare de peste un milion de lei, căutat de autoritățile din Germania, descoperit la Calafat

Autoturism de lux în valoare de peste un milion de lei, căutat...

179705 – 23102026 – În data de 22.10.2026, în jurul orei 15.25, polițiștii de frontieră din Sectorului Poliției de Frontieră Calafat, împreună cu poliţişti din cadrul Poliției Municipiului Calafat, au oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Germania, condus de un cetățean bulgar, în vârstă de 59 de ani.

În urma verificărilor efectuate prin intermediul aplicației eDAC, colegii noștri au constatat că autoturismul figura în bazele de date cu mențiunea „obiect căutat pentru confiscare”, ca urmare a unei alerte emise de către autoritățile din Germania.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „tăinuire”, iar asupra autoturismului, în valoare de 1.069.700 de lei, s-a dispus măsura indisponibilizării, urmând ca la finalizarea cercetărilor, să fie dispuse măsuri prin unitatea de parchet.

Acțiunea a beneficiat de cooperarea eficientă dintre structurile naționale și schimbul de informații realizat prin canalele de cooperare polițienească internațională, în contextul aplicării acquis-ului Schengen, contribuind la creșterea nivelului de siguranță.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară zilnic, împreună cu celelalte instituții abilitate, acțiuni ferme în întreaga zonă de competență, pentru prevenirea și combaterea activităților ilegale, precum și pentru depistarea și sancționarea persoanelor care nu respectă legea.