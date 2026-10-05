AVERTIZORI361: Protecția avertizorilor în interes public. Cunoaște-ți drepturile. Înțelege mecanismul

179554 – 05102026 – Agenția Națională de Integritate continuă seria activităților de informare publică dedicate mecanismului de raportare a încălcărilor legii și protecției avertizorilor în interes public, reglementat prin Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

În exercitarea atribuției prevăzute de art. 14 lit. d) din Legea nr. 361/2022, Agenția pune la dispoziția persoanelor interesate un nou material informativ „MĂSURI DE PROTECȚIE, MĂSURI DE SPRIJIN ȘI MĂSURI REPARATORII”, care prezintă condițiile în care operează protecția prevăzută de lege, formele de represalii interzise, măsurile de sprijin și măsurile reparatorii, precum și modalitățile prin care avertizorii în interes public își pot valorifica drepturile.

Materialul trebuie citit împreună cu „PROCEDURA DE RAPORTARE A ÎNCĂLCĂRILOR LEGII PRIN CANALE EXTERNE”. Cele două documente sunt complementare: primul material explică cum se realizează și se examinează o raportare externă, iar cel de-al doilea explică în ce condiții persoanele care raportează sau divulgă public beneficiază de măsurile de protecție instituite de lege.

Această abordare este esențială deoarece mecanismul instituit prin Legea nr. 361/2022 este un mecanism special, destinat raportării încălcărilor legii despre care persoanele au obținut informații într-un context profesional și protejării persoanelor care îndeplinesc condițiile stabilite de lege.

Simpla invocare a Legii nr. 361/2022, a calității de „avertizor în interes public” sau denumirea unei sesizări drept „raportare” nu determină, prin ele însele, aplicarea regimului juridic special de protecție. Pentru a beneficia de măsurile prevăzute de lege trebuie îndeplinite condițiile legale aplicabile.

Din practica gestionării acestui mecanism rezultă inclusiv situații în care Legea nr. 361/2022 este invocată pentru sesizări sau demersuri care, prin obiectul ori circumstanțele lor, nu se circumscriu mecanismului special instituit de lege. Tocmai de aceea, cunoașterea corectă atât a procedurii de raportare, cât și a condițiilor în care operează protecția este esențială pentru utilizarea adecvată a mecanismului.

Cele două materiale se adresează, deopotrivă, persoanelor care intenționează să efectueze o raportare și avertizorilor în interes public, oferind informații necesare pentru înțelegerea etapelor procedurale, a drepturilor, a măsurilor de protecție și a limitelor mecanismului reglementat de Legea nr. 361/2022. Agenția oferă, de asemenea, consiliere confidențială persoanelor care intenționează să raporteze și consiliere, informare și asistență avertizorilor, în limitele competențelor sale legale.

Protecția avertizorilor este o garanție esențială a Legii nr. 361/2022. În egală măsură, aplicarea acesteia presupune respectarea condițiilor, procedurilor și competențelor stabilite de lege.