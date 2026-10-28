Avion francez de patrulare maritimă, dislocat la Mihail Kogălniceanu

179739 – 28102026 – Un avion de patrulare maritimă ATLANTIQUE 2 al Marinei Naționale Franceze execută misiuni de supraveghere și recunoaștere în vestul Mării Negre, după dislocarea sa la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” din Mihail Kogălniceanu, la solicitarea României. Potrivit MApN, misiunea se desfășoară în perioada 18 octombrie – 6 noiembrie 2026.

Aeronava a fost trimisă de Comandamentul Flotei Franceze din Marea Mediterană și Marea Neagră, în condițiile deteriorării situației de securitate din regiune.

Supravegherea traficului și protejarea infrastructurii

Zborurile sunt planificate și coordonate cu sprijinul Comandamentului Componentei Navale „Viceamiral Ioan Georgescu” și în cooperare cu Centrul Maritim de Coordonare. Obiectivele misiunii sunt identificarea pericolelor pentru navigație și îmbunătățirea capacității de protejare a infrastructurii critice din zona economică exclusivă a României.

Patrule românești și cooperare aliată

Misiunea franceză completează măsurile luate de Forțele Navale Române, care au intensificat patrularea cu nave, elicoptere IAR-330 Puma Naval și sisteme autonome fără pilot.