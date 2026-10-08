Belgia – Posibile perturbări ale transportului public în contextul unor acțiuni sindicale

179586 – 08102026 – Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Belgiei asupra faptului că, în zilele de 9 și 12 octombrie 2026, sunt anunțate acțiuni sindicale care pot afecta transportul public.

Astfel, la data de 9 octombrie 2026, este programată o manifestație sindicală națională în Bruxelles, context în care operatorul STIB-MIVB a comunicat că rețelele de metrou, tramvaie și autobuze ar putea înregistra perturbări semnificative, inclusiv întreruperi ale circulației, închiderea unor stații sau funcționarea cu frecvență redusă.

De asemenea, pentru intervalul 11 octombrie 2026, ora 22:00 – 12 octombrie 2026, ora 22:00, a fost depus un preaviz de grevă în sectorul public, inclusiv în sectorul feroviar, care ar putea conduce la afectarea programului trenurilor operate de către compania SNCB-NMBS, precum și perturbarea circulației în rețeaua STIB-MIVB.

În acest context, cetățenii români sunt sfătuiți să verifice informațiile actualizate anterior călătoriilor, să ia în calcul rute alternative și să aloce timp suplimentar deplasărilor, în special în Bruxelles. Informații despre circulația trenurilor și a transportului public din Bruxelles sunt disponibile pe paginile oficiale ale operatorilor: https://www.belgiantrain.be/en și https://www.stib-mivb.be/.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 2 347 5338, +32 (0) 2 344 1658 și +32 (0) 2 343 6935. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate de operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială sau de urgență pot apela numărul de telefon de urgență al Ambasadei României în Regatul Belgiei: +32 (0) 497 428 663.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet https://bruxelles.mae.ro și https://mae.ro și reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro,

https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.