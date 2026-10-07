Bijuterii din metal galben cu aspect de aur, ascuns în două perne, descoperit de polițiștii de frontieră din Giurgiu

179576– 07102026 – Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit 1.100 de grame de bijuterii din metal galben cu aspect de aur, în valoare de aproximativ 660.000 de lei, disimulate în două perne, pe bancheta din spate a unui autoturism condus de o cetățeană moldoveancă.

În data de 6 octombrie a.c., polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu lucrători din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Compartimentul Sprijin Operativ, au desfășurat o acțiune BLITZ pe DN 5, având ca scop prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere.

Cu această ocazie, polițiștii de frontieră au oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Moldova, condus de o cetățeană moldoveancă, în vârstă de 37 de ani, care circula pe ruta Turcia–Moldova.

În urma verificărilor efectuate, colegii noștri au descoperit, pe bancheta din spate, disimulat în două perne, cantitatea de 1.100 de grame de bijuterii din metal galben cu aspect de aur, cu o valoare estimată la aproximativ 660.000 de lei, pentru care persoana în cauză nu a putut prezenta documente de proveniență.

Bunurile descoperite au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și a expertizării acestora.

În cauză, polițiștii de frontieră au întocmit lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „colectare, deținere, producere, transport, preluare, depozitare, predare, desfacere și vânzare a bunurilor sau mărfurilor care trebuie plasate sub regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia”, urmând ca, la finalizarea cercetărilor, să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară permanent activități specifice, în cooperare cu instituțiile partenere, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, în contextul aplicării acquis-ului Schengen, asigurând securitatea frontierelor și protejarea intereselor statului român și ale Uniunii Europene, precum și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.