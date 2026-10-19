Bolojan a semnat acordul cu Luca Niculescu pentru votul PNL la învestirea Guvernului

179661 – 19102026 – Ilie Bolojan, premier interimar și președintele PNL, a anunțat duminică seara, la B1TV, că a semnat un acord cu premierul desemnat Luca Niculescu, document care stabilește condițiile ”pe care dl. Luca Niculescu și le asumă”, acord car eprevede votarea învestirii noului Guvern, și trecerea liberalilor în opoziție.

Potrivit lui Bolojan, acordul reglementează perioada de tranziție de două-trei luni până la adoptarea bugetului de stat pentru 2027. El a precizat că documentul nu reprezintă un acord politic și nici un angajament necondiționat de susținere a viitorului Executiv.

Printre condițiile convenite se numără adoptarea măsurilor bugetare necesare pentru funcționarea serviciilor publice, pregătirea bugetului pentru 2027 și menținerea României pe traiectoria de consolidare fiscală. Bolojan a indicat drept obiectiv un deficit bugetar de cel mult 5,3% din PIB în 2027.

Liderul PNL a descris votul parlamentarilor liberali drept unul „de necesitate”, justificat de urgențele economice și administrative, nu un vot de încredere acordat noului Cabinet.