Bolojan amintește că PNL va susține un guvern tehnocrat

179618 – 13102026 – Președintele PNL, Ilie Bolojan, anunță din nou că partidul său este dispus să susțină învestirea unui guvern fără să participe la acesta și a exclus o nouă formulă de guvernare alături de PSD. Potrivit liderului liberal, un guvern cu puteri depline trebuie să preia responsabilitatea conducerii țării, inclusiv pentru adoptarea bugetului pentru anul viitor.

Bolojan a reamintit că, după moțiunea de cenzură, PSD i-a cerut să plece imediat din funcție, fără să prezinte o soluție pentru preluarea guvernării, iar ulterior i-a solicitat să continue să conducă Executivul.

„Cu atribuții limitate, acest guvern ține România pe linia de plutire”, a declarat Ilie Bolojan, care susține că țara are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline.

Liderul PNL a precizat că i-a prezentat premierului desemnat disponibilitatea liberalilor de a asigura învestirea unui guvern, chiar dacă partidul nu va face parte din acesta, precum și condițiile în care ar putea susține o asemenea formulă.

În cazul unui guvern tehnocrat, PNL consideră posibil un acord între premier și fiecare partid parlamentar, prin care formațiunile să își asume susținerea unor obiective pentru o perioadă determinată, printre acestea – adoptarea bugetului pentru anul 2027.

Bolojan a afirmat că liberalii nu vor ataca soluțiile pe care le consideră corecte pentru România și nici nu vor încălca acordurile asumate. El a legat recâștigarea încrederii publice de respectarea angajamentelor și de responsabilitatea partidelor politice.

În același timp, liderul liberal a exclus o nouă guvernare alături de PSD, argumentând că o asemenea asociere ar însemna susținerea unor soluții care, în opinia sa, nu pot funcționa. El a acuzat social-democrații că nu respectă angajamentele și că evită asumarea răspunderii politice.

Bolojan a criticat și poziția PSD față de actualul Executiv, afirmând că social-democrații contestă direcția guvernării, dar le cer celor pe care îi critică să facă parte din viitorul Cabinet.

Argumentele prezentate de Ilie Bolojan, luni seara, pe facebook, pentru continuarea actualei direcții de guvernare sunt încheierea PNRR, trecerea evaluărilor agențiilor de rating și respectarea angajamentelor asumate. Bolojan nu amintește însă nimic despre faptul că îndeplinirea acestor ținte a afectat drastic populația, scăzându-i puterea de cumpărare, România având cea mai mare inflație din UE și cele mai mari prețuri la carburanți și energie, cu efecte importante asupra competitivității. De asemenea, România a intrat în recesiune tehnică din punct de vedere economic.

Deși PNL vorbește despre susținerea unui guvern tehnocrat, principalul său partener, USR, nu vrea să audă de așa ceva, partidul lui Dominic Fritz fiind în aceeași lnie cu AUR, solicitând organizarea de alegeri anticipate.