Bolojan forțează demisiile tuturor demnitarilor susținuți de partid

179662 – 19102026 –Ilie Bolojan, președintele PNL a cerut tuturor demnitarilor liberali care ocupă funcții cu susținerea partidului să demisioneze până luni, la ora 10:00. Demisiile trebuie depuse la cabinetul premierului interimar sau trimise prin e-mail. Decizia este legată de trecerea PNL în opoziție, după învestirea noului Guvern. Personalul contractual ajuns în funcții de conducere tot cu ajutorul PNL își va continua activitatea, conform contractelor. Decizia nu este pe placul multor lideri liberali și nici al majorității primarilor liberali, care sunt conștienți că, în opoziție, PNL nu își va putea îndeplini obiectivele asumate în fața alegătorilor.

Liberalii au anunțat că vor vota pentru învestirea Cabinetului condus de Luca Niculescu, invocând necesitatea adoptării măsurilor economice și bugetare urgente.