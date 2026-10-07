Bolojan pierde încă un meci cu Justiția

179574– 07102026 – Curtea Constituțională a decis, miercuri, că nu există conflictul juridic de natură constituțională invocat de Executiv. Miza: aproape 4,8 miliarde de lei, adică în jur de un miliard de euro, datorate magistraților.

Curtea Constituțională a României a respins, miercuri, 7 octombrie, sesizarea depusă de premierul interimar Ilie Bolojan privind un conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), în legătură cu plata restanțelor salariale ale magistraților. Judecătorii constituționali au decis cu majoritate de voturi că cererea Executivului este neîntemeiată. Decizia este definitivă și general obligatorie.

Hotărârea pune capăt unei dispute începută în urmă cu mai multe luni.

CCR a amânat de mai multe ori pronunțarea.

Restanțele provin din majorări salarial-retroactive stabilite prin hotărâri judecătorești. La finalul lunii martie, ÎCCJ a dat în judecată Guvernul și Ministerul Finanțelor, pentru „refuzul nejustificat” de a pune la dispoziție sumele necesare achitării drepturilor salariale restante. Pe 5 mai, Curtea de Apel București a admis integral cererea ICCJ și a obligat Guvernul să asigure fondurile pentru plata drepturilor scadente în 2026, inclusiv prin rectificare bugetară.

Instanța a stabilit și că hotărârea trebuie pusă în executare în 10 zile de la rămânerea definitivă, sub sancțiunea unor penalități de întârziere de 1% pe zi, la care se adaugă o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi.

Pe 2 iulie, Guvernul a decis sesizarea CCR, cu o săptămână înainte de judecarea recursului la ÎCCJ. În nota prezentată în ședința Executivului și în sesizarea ulterioară, autoritățile au susținut că instanțele nu pot decide cum se distribuie banii din bugetul de stat. Premierul interimar Ilie Bolojan a vorbit chiar despre o instanță care s-ar fi substituit puterii executive și legislative în materie bugetară și despre o „ingerință directă” în activitatea Guvernului. Executivul a invocat și riscul pentru deficitul bugetar.

Înalta Curte a respins acuzațiile, susținând că urmărește doar executarea unor hotărâri judecătorești definitive, nu preluarea atribuțiilor Guvernului. Magistrații au amintit că nu este prima dată când o instanță obligă o instituție publică să plătească drepturi salariale restante propriilor angajați. După anunțul sesizării, ÎCCJ a vorbit despre „presiuni fără precedent asupra justiției”, iar Parchetul General și-a exprimat solidaritatea instituțională cu instanța supremă.