Bolojan prezintă luni bilanțul Guvernului și reclamă investițiile începute fără finanțare

179663 – 19102026 – Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că va prezenta luni, într-o conferință de presă, bilanțul activității Guvernului de la preluarea mandatului. El a criticat modul în care au fost planificate unele investiții publice, susținând că numeroase lucrări au fost începute fără asigurarea finanțării.

Bolojan a indicat drept exemplu Ministerul Transporturilor, unde, potrivit datelor prezentate de acesta, alocarea pentru fondurile europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a fost de aproximativ 5 miliarde de lei, în timp ce valoarea contractelor semnate a depășit 19 miliarde de lei.

Premierul interimar a afirmat că diferența dintre fondurile disponibile și valoarea contractelor a contribuit la acumularea unor probleme în derularea investițiilor. El a menționat șantiere întârziate din cauza lipsei finanțării, a dificultăților întâmpinate de constructori sau a contestațiilor.

Potrivit lui Bolojan, întârzierile pot duce la degradarea lucrărilor, creșterea costurilor și pierderi pentru bugetul de stat și pentru autoritățile locale, care trebuie să asigure cofinanțarea unor proiecte.

Șeful interimar al Guvernului a susținut că prioritate au avut proiectele strategice, în special cele finanțate prin PNRR. El a indicat Autostrada Moldovei drept unul dintre proiectele urmărite și a declarat că aceasta ar urma să fie operațională până la Pașcani cel târziu în primăvara anului 2027.

Bolojan a mai afirmat că restanțele de plată pot fi acoperite prin rectificările bugetare planificate. Declarațiile au fost făcute duminică, într-o emisiune la B1 TV.