Bolojan stabilește cu PPE prioritățile pentru România, deși e foarte posibil să avem un guvern majoritar social-democrat

179635 – 15102026 – Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan, însoțit de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, participă în această dimineață la Summitul Partidului Popular European (PPE), reuniunea politică a liderilor și reprezentanților PPE, organizată înaintea reuniunii Consiliului European din 15–16 octombrie.

Printre temele anunțate se număra viitorul buget al Uniunii Europene și susținerea unor principii care să asigure o politică de coeziune orientată spre creșterea competitivității și sprijinirea reformelor necesare pentru ca Europa să își consolideze rolul la nivel global. De asemenea, vor fi abordate politicile europene în domeniul agriculturii, cu accent pe susținerea unor măsuri adaptate noilor realități și provocări cu care se confruntă sectorul agricol.

Premierul va discuta și despre situația la zi a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Reuniunea liderilor PPE este găzduită de președintele formațiunii, Manfred Weber și la ea participă lideri de guverne, reprezentanți ai instituțiilor europene și ai partidelor membre PPE, care își vor armoniza poziția acestui grup pentru negocierile politice următoare.

Comunicatul Guvernului României nu precizează care sunt pozițiile concrete pe care premierul le va susține în negocierile bugetare, care sunt obiectivele urmărite de România în privința fondurilor de coeziune și agricultură sau care sunt datele concrete care vor fi prezentate despre PNRR.

E menționat că tot în această dimineață premierul desemnat Luca Niculescu (independent) va depune în Parlament lista miniștrilor noului Cabinet (majoritar social-democrat) și programul de guvernare. Prin urmare, la ora actuală nu știm în ce măsură obiectivele prezentate de Ilie Bolojan vor coincide cu cele ale lui Luca Niculescu, dacă guvernul propus de el va trece de votul Parlamentului.