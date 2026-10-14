Bolojan vrea pact separat cu Luca Niculescu și propune continuitatea austerității

179628 – 14102026 – Partidul Național Liberal (PNL) ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu, prin care să stabilească în ce condiții va susține măsurile Guvernului în următoarele șase luni. Președintele PNL Ilie Bolojan a anunțat că liberalii vor rămâne în opoziție.

Potrivit acestuia, acordul nu va fi unul de coaliție, ci va stabili doar condițiile în care PNL va susține politicile Guvernului Niculescu atunci când acestea servesc interesului României și respectă principiile asumate de partid.

Printre prioritățile menționate de Bolojan se numără atingerea țintei de deficit bugetar, menținerea disciplinei fiscale, consolidarea economiei, protejarea investițiilor, utilizarea responsabilă a banilor publici și respectarea angajamentelor europene.

PNL este pregătit să voteze legea bugetului de stat pentru 2027, cu condiția ca aceasta să fie realistă și fundamentată pe venituri care pot fi încasate. Potrivit liderului liberal, bugetul trebuie să continue consolidarea fiscală, să protejeze investițiile și să evite majorarea cheltuielilor fără acoperire.

O altă prevedere anunțată de Bolojan vizează moțiunile de cenzură. În primele șase luni, PNL nu va iniția și nu va vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu, atât timp cât premierul respectă principiile și obiectivele stabilite prin acord.

„PNL nu cere funcții și nu negociază ministere. Cere abordări principiale, garanții pentru stabilitatea financiară a țării și pentru continuarea reformelor”, a transmis Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook.

Liderul liberal a precizat că partidul va critica deciziile pe care le consideră greșite, dar va susține măsurile guvernamentale pe care le apreciază drept necesare pentru România.