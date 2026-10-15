Bulgaria va sesiza ONU după atacurile cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră

Bulgaria va sesiza ONU după atacurile cu drone asupra navelor comerciale din...

179640 – 15102026 – Bulgaria intenționează să sesizeze Consiliul de Securitate al ONU în urma atacurilor cu drone asupra unor nave comerciale din zona economică exclusivă bulgară din Marea Neagră, a anunțat miercuri președinta Iliana Iotova. Autoritățile de la Sofia iau în calcul și invocarea articolului 4 din Tratatul NATO, care permite consultări între aliați atunci când securitatea unui stat membru este amenințată.

Iliana Iotova a declarat, într-un interviu acordat postului Nova TV, că o eventuală solicitare de consultări în cadrul NATO trebuie analizată cu atenție și ar avea o greutate mai mare dacă ar fi susținută de mai multe state, inclusiv România.

Potrivit Televiziunii Naționale Bulgare (BNT), Iotova a afirmat că a fost convenit un text comun cu omologii din România și Turcia. Miniștrii Apărării din cele trei țări au discutat, de asemenea, despre posibile acțiuni comune.

Inițiativa urmărește instituirea unui moratoriu asupra folosirii dronelor împotriva navigației comerciale și a infrastructurii civile din Marea Neagră, precum și încetarea ostilităților în zona maritimă, a precizat Iotova, citată de Agenția Bulgară de Știri (BTA).

România și Bulgaria cer măsuri mai ferme la nivelul UE și NATO

Președintele României, Nicușor Dan, a discutat miercuri, telefonic, cu Iliana Iotova despre atacurile recente asupra navelor comerciale din largul coastelor bulgare și despre incidentele care au afectat transportul maritim și infrastructura din apele teritoriale românești.

Cei doi oficiali au convenit ca România și Bulgaria să își coordoneze eforturile pentru susținerea unor măsuri mai stricte de combatere a dronelor în cadrul Uniunii Europene și NATO.

„Aceste atacuri cu drone sunt consecințe directe ale războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și pun în pericol nu numai transportul maritim din regiunea noastră, ci și aprovizionarea agricolă vitală către alte continente”, a transmis Nicușor Dan într-un mesaj publicat pe platforma X.

Potrivit președintelui României, obiectivul comun este creșterea siguranței transportului comercial în Marea Neagră, în condițiile în care atacurile pot afecta rutele maritime și fluxurile de aprovizionare.

Bulgaria a cerut sprijin pentru investigarea atacurilor

Bulgaria a solicitat Uniunii Europene și NATO asistență tehnică pentru investigarea atacurilor cu drone asupra a două nave comerciale din Marea Neagră, potrivit unei relatări a agenției dpa.

Incidentele s-au soldat cu scufundarea uneia dintre nave și avarierea celeilalte, cu aproximativ o săptămână înaintea solicitării de sprijin.

Premierul bulgar Rumen Radev a declarat că nu este clar dacă dronele au fost lansate din Rusia sau din Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a atribuit atacurile Rusiei, afirmând că acestea fac parte din efortul Moscovei de a împiedica navigația în partea de vest a Mării Negre. Zelenski a susținut că, în urma discuțiilor cu partea bulgară, incidentele au fost identificate drept un atac rusesc combinat, cu utilizarea unor drone maritime și aeriene.