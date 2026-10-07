Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți se va desfăşura în 63 de locaţii

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți se va desfăşura în 63 de...

179575– 07102026 – Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți organizată de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă se va desfăşura în data de 9 octombrie 2026.

Evenimentul va avea loc în 63 de locații. Pentru județele menționate mai jos, desfășurarea acestuia este programată la următoarele date:

– Satu Mare – 8 octombrie 2026

– Bihor – 14 octombrie 2026

– Galați – 15 octombrie 2026

– Botoșani – 19 octombrie 2026

– Cluj – 21 octombrie 2026

– Harghita – 30 octombrie 2026.

Locațiile de desfășurare a bursei atât în București, cât și în țară se regăsesc pe site-ul www.anofm.ro.

Până în prezent, 962 de agenți economici și-au confirmat participarea, punând la dispoziție un număr total de 16.296 de locuri de muncă (dintre care 827 sunt destinate absolvenților de învățământ superior, iar 15.469 celor cu studii preuniversitare).

Bursa este destinată absolvenților, dar orice persoană aflată în căutarea unui loc de muncă poate participa, indiferent de vârstă și de calificarea profesională. Angajatorii care doresc să participe la acest eveniment, sunt așteptați să contacteze agențiile pentru ocuparea forței de muncă pentru a anunța locurile vacante disponibile. Datele de contact pot fi vizualizate la pagina www.anofm.ro, accesând harta interactivă.

Reamintim că participarea este gratuită atât pentru angajatori, cât și pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.