Clinceni, Ilfov: ”Gastronomia Românească la Înălțime”

179725 – 27102026 – Anul viitor, județul Harghita va organiza un program cu 52 de evenimente gastronomice și 17 festivaluri, 2027 fiind anul în care județul deține titlul de Regiune Gastronomică Europeană. În cadrul unui eveniment organizat pe 24 octombrie în hangarul Aeroclubului României de la Clinceni, din județul Ilfov, reprezentanții Harghitei, Banatului și Dobrogei au prezentat preparate și tradiții culinare regionale.

Calendarul anunțat de Visit Harghita include festivaluri precum Taste of Transylvania, Festivalul Balmoșului, Festivalul de Ceapă, Festivalul Pomana Porcului, Festivalul Ceangăiesc al mămăligii cu brânză și Cea1 Borsec Festival. Programul urmărește promovarea produselor locale și atragerea turiștilor prin gastronomie și tradiții.

Titlul de Regiune Gastronomică Europeană este acordat de Institutul Internațional de Gastronomie, Cultură, Arte și Turism (IGCAT). Harghita va deține distincția în 2027, iar Banatul în 2028. Dobrogea candidează pentru anul 2029, iar decizia este așteptată în mai 2027, după o evaluare pe teren a producătorilor, instituțiilor publice și operatorilor din industria ospitalității.

Evenimentul de la Clinceni a reunit trei bucătari: Zsigmond András, Ioan Bebeșelea și Alex Petricean. Meniul Harghitei a inclus tocană din rasol de vită și măduvă, servită cu mămăligă, brânză de burduf și ciuperci, urmată de clătite cu dulceață de afine. Banatul a fost reprezentat prin crumpei la dubă cu cârnați și varză murată, precum și prin desertul numit ciufulită cu smochine.

Pentru Dobrogea, meniul a pus în valoare influențele comunităților greacă și turcă, printr-o comparație între musacaua comunității grecești din Izvoarele, județul Tulcea, și preparatul Imam Bayildi asociat comunității turce din Fântâna Mare, județul Constanța. Desertul a reunit ghismanul, plăcinta dobrogeană și sarailia.

Preparatele au fost servite la o masă comună pentru 150 de persoane. Evenimentul „Gastronomia Românească la Înălțime” a fost organizat de platforma Amintiri Gustoase, inițiată de Cronicari Digitali și agenția Zaga Brand, în cadrul programului „FR.ON.TEM. Monografie digitală, Hrană Cultură Comunități”.