Codul penal înăsprește sancțiunile pentru abuzurile sexuale asupra minorilor și include materialele generate cu AI

179646 – 16102026 – Președintele României a promulgat legea de modificare a articolului 374 din Codul penal, care reglementează operațiunile cu materiale care conțin abuzuri sexuale asupra minorilor. Noua reglementare actualizează terminologia juridică, diferențiază sancțiunile în funcție de gravitatea faptelor și extinde intervenția penală asupra materialelor create cu ajutorul inteligenței artificiale, potrivit Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru combaterea traficului de persoane.

Pentru producerea unor asemenea materiale, legea prevede închisoarea de la 5 la 12 ani. Promovarea și expunerea se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani, iar exploatarea minorilor în spectacole, cu închisoare de la 5 la 12 ani.

Reglementarea majorează și sancțiunile pentru vizionarea spectacolelor care implică abuzuri sexuale asupra minorilor, pentru care pedeapsa este de la 2 la 7 ani de închisoare, precum și pentru accesarea materialelor respective, sancționată cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Legea introduce prevederi explicite privind solicitarea adresată unui minor pentru realizarea sau transmiterea unor astfel de materiale, inclusiv în situațiile în care materialul nu ajunge să fie produs ori transmis. Fapta, cunoscută drept „grooming”, este sancționată cu închisoare de la 3 la 10 ani, fiind prevăzută și aplicarea unei pedepse complementare.

Noile dispoziții permit intervenția penală și în cazul activităților de pregătire a infracțiunilor, inclusiv prin programe informatice, ghiduri, instrucțiuni și alte materiale concepute sau adaptate pentru comiterea faptelor.

Textul legislativ clarifică și tratamentul schimburilor private, voluntare și consensuale de materiale sexuale între adolescenți apropiați ca vârstă. Potrivit comisiei parlamentare, aceste situații nu trebuie echivalate automat cu exploatarea sexuală, iar urmărirea penală a minorilor trebuie să rămână o soluție de ultimă instanță, cu prioritate pentru protecție, prevenție și consiliere.

Noua reglementare înlocuiește expresia „pornografie infantilă” cu formularea „operațiuni cu materiale care conțin abuzuri sexuale asupra minorilor”, pentru a evidenția existența unei victime și efectele produse asupra acesteia.

Sunt introduse clauze de agravare, prin majorarea cu o treime a limitelor speciale ale pedepsei. Noua reglementare pune accent pe consolidarea protecției minorilor aflați în situații de dependență sau vulnerabilitate ori expuși în mod repetat unor autori cu antecedente relevante.