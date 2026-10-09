Comisia Europeană a plătit Ucrainei 1,24 miliarde de euro pentru drone și rachete

179590 – 09102026 – Comisia Europeană a plătit 1,24 miliarde de euro pentru achiziția de drone, interceptoare de drone, muniție și rachete fabricate de companii ucrainene. Plata face parte din împrumutul european de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei pentru perioada 2026–2027.

Din totalul împrumutului, 60 de miliarde de euro sunt destinate apărării, iar 30 de miliarde de euro, sprijinului bugetar. Pentru 2026, Comisia Europeană a planificat 28,3 miliarde de euro pentru dezvoltarea capacității industriale de apărare a Ucrainei, urmând ca alte tranșe să fie acordate ulterior.

Programul urmărește modernizarea industriei ucrainene de apărare și integrarea treptată a acesteia în baza industrială și tehnologică europeană.

Potrivit Comisiei Europene, pentru restul anului 2026 mai sunt disponibile 32,5 miliarde de euro: 15,4 miliarde pentru apărare și 12,7 miliarde pentru bugetul de stat, prin împrumutul european, la care se adaugă 4,4 miliarde de euro prin Mecanismul pentru Ucraina.

Astfel, peste 17 miliarde de euro pot fi utilizate pentru sprijin bugetar în 2026, cu respectarea condițiilor prevăzute în Planul pentru Ucraina și în memorandumul de înțelegere.

De la începutul invaziei ruse, în 2022, Uniunea Europeană și statele membre au acordat Ucrainei sprijin în valoare totală de 228,7 miliarde de euro, inclusiv 3,8 miliarde de euro provenite din veniturile generate de activele rusești imobilizate, conform datelor Comisiei Europene.

Împrumutul a fost instituit printr-un regulament adoptat de Parlamentul European și Consiliu în februarie 2026. La 23 aprilie, Consiliul a stabilit asistența disponibilă pentru Ucraina în cursul acestui an.