Comisia Europeană alocă 130 de milioane de euro pentru securitatea frontierelor UE, inclusiv în România

Comisia Europeană alocă 130 de milioane de euro pentru securitatea frontierelor UE,...

179641 – 15102026 – Comisia Europeană pune la dispoziție 130 de milioane de euro suplimentare pentru consolidarea securității frontierelor externe ale Uniunii Europene, prin achiziția și integrarea unor drone și sisteme antidrone. România se numără printre cele 16 state membre care vor beneficia de finanțare, alături de Norvegia, țară asociată spațiului Schengen.

Noua alocare este acordată prin Instrumentul pentru managementul frontierelor și vize (IMFV) și se adaugă celor 250 de milioane de euro anunțate în decembrie 2025 pentru măsuri similare.

Finanțarea urmărește îmbunătățirea supravegherii aeriene, creșterea capacității de a identifica amenințările și consolidarea răspunsului la incidente de securitate. Sistemele vor putea fi folosite pentru monitorizarea activităților neautorizate cu drone, a amenințărilor hibride și a criminalității transfrontaliere.

Programul vizează protejarea frontierelor terestre și maritime, precum și a porturilor, aeroporturilor și punctelor de trecere a frontierei.

România, printre beneficiari

Pe lista celor 16 state membre incluse în program se află Bulgaria, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Spania și Țările de Jos. Norvegia va beneficia, de asemenea, de această finanțare.

Pe lângă echipamente, proiectele pot include dezvoltarea sistemelor informatice, instruirea personalului și îmbunătățirea cooperării între instituțiile responsabile de supravegherea frontierelor. Comisia urmărește integrarea tehnologiilor cu drone și antidrone în sistemele naționale de monitorizare.

Proiectele vor fi incluse în programele naționale finanțate prin IMFV și trebuie implementate în actuala perioadă de programare, fondurile fiind disponibile până la 31 decembrie 2029.