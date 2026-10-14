Comisia Europeană aprobă preluarea Artrom Steel Tubes de către Tenaris

179629 – 14102026 – Comisia Europeană a aprobat preluarea controlului unic asupra producătorului român Artrom Steel Tubes S.A. de către grupul Tenaris S.A., cu sediul în Luxemburg, după ce a concluzionat că operațiunea nu ridică probleme de concurență pe piețele vizate. Acordul de achiziție, anunțat în mai 2026, are o valoare de 86 de milioane de euro și vizează integral participația la compania românească, potrivit informațiilor publicate de Comisia Europeană și de Tenaris.

Executivul comunitar a anunțat, la 13 octombrie, în urma examinării tranzacției în cadrul procedurii obișnuite prevăzute de Regulamentul UE privind concentrările economice aprobarea acestei achiziții. Comisia a motivat decizia prin existența unor concurenți credibili care vor continua să aprovizioneze clienții pe piețele în care activează cele două companii.

Dosarul, înregistrat cu numărul M.12428 – Tenaris/Artrom, a fost notificat Comisiei la 7 septembrie 2026.

Fabrici în Reșița și Slatina

Artrom Steel Tubes produce oțel și țevi din oțel fără sudură pentru aplicații industriale. Compania are două unități de producție, în Reșița (Caraș-Severin) și Slatina (Olt).

Potrivit datelor prezentate de Tenaris la anunțarea tranzacției, fabrica din Reșița are o capacitate anuală de prelucrare a oțelului de aproximativ 450.000 de tone, în timp ce unitatea din Slatina poate produce până la 200.000 de tone de țevi fără sudură pe an.

Cele două fabrici realizează de la producția de oțel și semifabricate până la realizarea țevilor destinate clienților industriali, iar achiziția va extinde gama de produse și capacitatea de producție a grupului Tenaris în Europa.

Tenaris este deja prezent în România

Tenaris este un producător internațional de țevi din oțel și furnizor de servicii pentru industria energetică și alte sectoare industriale. Grupul deține în România compania Silcotub (2004), care produce țevi fără sudură de diametre mici.

Potrivit notificării publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Tenaris operează unități de producție în Zalău și Călărași, precum și fabrici în Arcore și Bergamo (Italia).

La 8 mai 2026, Tenaris a anunțat că a încheiat un acord definitiv pentru cumpărarea de la GLGH Steel LLC (din SUA), a 100% din capitalul social al Artrom, pentru un preț total de 86 de milioane de euro. Valoarea a fost stabilită fără numerarul și datoriile companiei și include un nivel normalizat al capitalului de lucru.

La momentul anunțului, Tenaris estima că tranzacția va fi finalizată în trimestrul al patrulea din 2026, după obținerea aprobărilor de reglementare, inclusiv a celor din România.