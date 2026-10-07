Comisia Europeană propune reducerea de la șase la patru ani a timpului de elaborare a standardelor UE

Comisia Europeană propune reducerea de la șase la patru ani a timpului...

179569– 07102026 – Comisia Europeană a propus revizuirea sistemului european de standardizare, cu obiectivul de a reduce timpul necesar elaborării standardelor, de a crește participarea IMM-urilor și de a consolida rolul UE în stabilirea standardelor internaționale.

Potrivit Comisiei, timpul mediu de elaborare a unui standard european ar urma să scadă de la aproximativ șase ani la patru ani. Propunerea urmărește adaptarea sistemului la ritmul mai rapid al dezvoltării tehnologice, în domenii precum bateriile și tehnologiile curate, construcțiile, securitatea cibernetică și producția avansată.

Standardele europene armonizate permit companiilor să demonstreze conformitatea produselor și serviciilor cu legislația UE. Comisia consideră că un proces mai rapid poate reduce costurile de conformare și poate facilita accesul produselor la piața unică.

Termene mai clare și soluții interimare

Propunerea prevede termene mai clare pentru elaborarea standardelor solicitate de Comisie și extinde posibilitatea utilizării unor specificații tehnice externe, în condiții stabilite la nivel european.

Executivul comunitar propune, de asemenea, ca anumite rezultate intermediare ale procesului de standardizare să poată fi utilizate pentru demonstrarea conformității înainte de finalizarea standardului. Măsura ar permite introducerea pe piață a unor soluții tehnologice mai rapid, în timp ce procesul complet de standardizare continuă.

În situații urgente sau pentru domenii foarte specializate, Comisia propune ca și alte organizații de standardizare să poată contribui la lucrările tehnice.

Mai multă reprezentare pentru IMM-uri

Reforma prevede consolidarea obligațiilor organizațiilor europene și naționale de standardizare privind participarea IMM-urilor, a societății civile, mediului academic și autorităților publice.

În același timp, se propun noi cerințe de transparență și responsabilitate. Potrivit Executivului comunitar, o participare mai largă ar permite includerea unei game mai diverse de expertiză în procesul de elaborare a standardelor.

Propunerea include și norme privind accesul la standardele elaborate în sprijinul legislației UE. În urma unor hotărâri recente ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, Comisia propune codificarea acestor reguli și crearea unor registre care să faciliteze accesul r la standardele respective.

UE vrea o coordonare mai bună la nivel internațional

Comisia leagă reforma și de rolul geopolitic al standardelor. Standardele adoptate la nivel internațional pot influența condițiile în care produsele și tehnologiile sunt comercializate pe piețele globale.

Se urmărește coordonarea mai strânsă a pozițiilor europene în organismele internaționale de standardizare, cu respectarea principiilor Organizației Mondiale a Comerțului.

Se propune și înființarea unui Centru de experți privind standardizarea europeană, care să ofere orientare și să coordoneze mai bine activitatea de standardizare cu prioritățile și politicile UE.

Sistemul european de standardizare se bazează în prezent pe cooperarea dintre organizațiile europene recunoscute CEN, CENELEC și ETSI, organismele naționale de standardizare, industrie, autorități publice și organizații reprezentând consumatorii, lucrătorii și mediul.

Propunerea Comisiei va fi analizată de Parlamentul European și de Consiliul UE înainte de adoptare și intrarea în vigoare.