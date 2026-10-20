Comisia Europeană selectează 77 de proiecte pentru finanțări de 3,4 miliarde de euro în tehnologii cu emisii reduse

Comisia Europeană selectează 77 de proiecte pentru finanțări de 3,4 miliarde de...

179673 – 20102026 – Comisia Europeană a selectat 77 de proiecte tehnologice din Spațiul Economic European pentru finanțare în valoare totală de 3,4 miliarde de euro, prin Fondul pentru inovare. Proiectele vizează reducerea emisiilor industriale, dezvoltarea tehnologiilor curate și consolidarea lanțurilor de aprovizionare cu materii prime critice.

Selecția, anunțată la 19 octombrie 2026, acoperă 23 de țări și include proiecte din industriile mari consumatoare de energie, sectorul energiilor regenerabile, stocarea energiei, producția de echipamente pentru tehnologii curate, transporturi și reciclarea materiilor prime critice.

Pentru prima dată, lista cuprinde un proiect-pilot pentru un reactor nuclear modular de mici dimensiuni și unul pentru captarea și stocarea directă a dioxidului de carbon din atmosferă. Șase proiecte vizează materiile prime critice.

Potrivit estimărilor Comisiei, proiectele selectate au potențialul de a evita emisii echivalente cu aproximativ 290 de milioane de tone de dioxid de carbon în primul deceniu de funcționare. Rezultatul depinde de realizarea investițiilor și de atingerea performanțelor estimate.

Selecția a rezultat dintr-o cerere de propuneri care a atras 358 de solicitări, cu o valoare cumulată a finanțărilor cerute de 17,5 miliarde de euro, față de bugetul disponibil de 2,9 miliarde de euro. Alte 84 de proiecte au trecut evaluarea, dar nu au primit finanțare, urmând să poată beneficia de sigiliul STEP, care facilitează accesul la alte surse de finanțare.

România figurează în selecție cu proiectul TERRA-Q, încadrat în domeniul materialelor de construcții, cu accent pe tehnologiile ceramice. Potrivit bazei de date a Comisiei Europene, proiectul a fost invitat să înceapă pregătirea acordului de grant. Lista nu precizează valoarea finanțării și nici numele beneficiarului.

În aceeași bază de date figurează și proiectul CARBON HUB CPT01, din domeniul decarbonizării industriei cimentului și varului, prin captarea și stocarea carbonului. Acesta aparține însă selecției anterioare, IF24, și are statutul de grant semnat.

Promotorii celor 77 de proiecte selectate vor negocia acordurile de grant cu Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA). Comisia estimează că rezultatele finale ale acestui proces vor fi anunțate în primul trimestru din 2027.

Executivul european intenționează să lanseze la începutul lunii decembrie 2026 o nouă cerere de propuneri, care va include un buget de un miliard de euro pentru producția de tehnologii curate.