Comisia plătește 2,9 miliarde de euro în cadrul Mecanismului pentru Ucraina, menite să sprijine stabilitatea financiară și reformele

179545– 04102026 – Comisia Europeană a pus la dispoziție Ucrainei 2,9 miliarde EUR pentru a sprijini nevoile de finanțare și pentru a menține funcționarea administrației publice a țării, în contextul în care aceasta continuă să se apere împotriva războiului de agresiune al Rusiei. Această sumă include 800 de milioane EUR care urmează să fie furnizate pentru prima dată în cadrul componentei privind Mecanismul pentru Ucraina a împrumutului pentru sprijinirea Ucrainei .

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „În timp ce Ucraina se apără împotriva agresiunii Rusiei, ea continuă, de asemenea, să realizeze reforme cuprinzătoare în temeiul Planului pentru Ucraina. Prin plata efectuată astăzi, contribuim la protejarea stabilității financiare a Ucrainei și sprijinim investiții care vor sta la baza redresării sale în viitor. Pentru că solidaritatea europeană înseamnă sprijin concret. Europa va fi alături de Ucraina atât timp cât va fi nevoie.”

Aceasta este cea de-a opta plată din cadrul Mecanismului pentru Ucraina , principalul instrument prin care Uniunea Europeană sprijină redresarea țării, agenda sa de reforme și progresele către aderarea sa la UE. Odată cu această plată, sprijinul total acordat de UE în cadrul Planului pentru Ucraina se va ridica la peste 32 de miliarde EUR (inclusiv contribuțiile externe din partea statelor membre și a țărilor partenere și fondurile canalizate prin intermediul planului aferent împrumutului de sprijin pentru Ucraina), și anume echivalentul a aproape 70 % din finanțarea actuală disponibilă în cadrul primului pilon al mecanismului. Pentru prima dată, această tranșă include și o finanțare suplimentară din cele 8,35 miliarde EUR furnizate în plus în cadrul împrumutului de sprijin pentru Ucraina pentru 2026.

Această plată vine în urma punerii în aplicare cu succes de către Ucraina a reformelor în mai multe sectoare strategice, inclusiv sistemul judiciar, piețele financiare, capitalul uman, mediul de afaceri, energia, transporturile, agricultura și tranziția verde.