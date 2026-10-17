Comisia stabilește o nouă strategie privind combaterea traficului de persoane

179656 – 17102026 – Comisia Europeană stabilește o nouă strategie de combatere a traficului de persoane. În 2023 și 2024, peste 20 000 de victime au fost înregistrate în UE, ceea ce reprezintă o creștere de 16,1 %, deși multe cazuri rămân nevăzute. Traficul de persoane ia multe forme, inclusiv exploatarea sexuală, exploatarea prin muncă, criminalitatea forțată, cerșetoria și căsătoriile forțate. Noua strategie urmărește să combată această dinamică, axându-se pe șase priorități: o mai bună utilizare a tehnologiei pentru prevenirea și detectarea traficului de persoane, o colaborare mai strânsă cu întreprinderile și cu inspectorii de muncă, intensificarea acțiunilor împotriva criminalității organizate, abordarea riscurilor legate de migrație, îmbunătățirea pregătirii în perioade de criză și consolidarea sprijinului și a protecției pentru persoanele expuse riscurilor și pentru victime.

Traficanții continuă să vizeze persoanele aflate în situații vulnerabile. Femeile și fetele au reprezentat 63 % din victimele înregistrate, în principal pentru exploatarea sexuală; copiii au reprezentat 15%; iar bărbații au fost majoritatea victimelor traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă (74 %).

Pentru a combate mai eficient creșterea traficului de persoane, UE trebuie să își adapteze răspunsul. Înaintea Zilei UE împotriva traficului de persoane, care va avea loc la 18 octombrie, noua strategie stabilește șase piloni strategici pentru o abordare coordonată și adaptată exigențelor viitorului:

Valorificarea tehnologiei moderne pentru a îmbunătăți prevenirea, detectarea și investigarea.

Strategia se bazează pe instrumentele existente, cum ar fi Actul legislativ privind serviciile digitale și Forumul UE pentru internet, precum și pe inițiativele viitoare, inclusiv Planul de acțiune al UE împotriva fraudei digitale. Prin intermediul Platformei multidisciplinare europene împotriva amenințărilor infracționale (EMPACT), UE va sprijini abordările inovatoare ale investigațiilor digitale, inclusiv hackathon-urile.

Consolidarea implicării sectorului privat în vederea reducerii riscurilor de exploatare și a îmbunătățirii detectării timpurii.

Comisia va înființa o coaliție europeană de întreprinderi împotriva traficului de persoane. De asemenea, va sprijini statele membre în consolidarea cooperării dintre inspectorii de muncă prin intermediul Autorității Europene a Muncii.

Perturbarea traficului transnațional legat de criminalitatea organizată.

Strategia va promova cooperarea transfrontalieră, activitățile polițienești bazate pe informații, investigațiile financiare și recuperarea eficace a activelor. Noul regim de sancțiuni care vizează criminalitatea organizată, inclusiv introducerea ilegală de migranți și traficul de persoane, va permite UE să înghețe activele infractorilor, să restricționeze deplasările acestora, să le taie profiturile și să le perturbe modelele de afaceri. Viitoarea propunere de modernizare a normelor de combatere a criminalității organizate va viza întreaga criminalitate organizată, inclusiv rețelele infracționale implicate în traficul de persoane. Comisia invită statele membre să extindă cooperarea operațională transfrontalieră prin intermediul echipelor comune de anchetă, cu sprijinul Europol și Eurojust.

Prevenirea exploatării legate de migrație.

Conform celor mai recente date, 36 % dintre victimele înregistrate erau cetățeni ai UE, în timp ce 64 % erau resortisanți ai țărilor terțe. Pactul privind migrația și azilul introduce noi instrumente pentru a aborda riscurile de trafic, inclusiv prin screening, noua procedură la frontieră și garanții în ceea ce privește condițiile de primire. Consolidarea capacităților de gestionare a frontierelor pentru o mai bună detectare și prevenire a traficului într-un stadiu incipient poate juca, de asemenea, un rol esențial. În acest sens, un mandat consolidat pentru Frontex va permite agenției să sprijine mai bine statele membre în descoperirea rețelelor infracționale și în identificarea victimelor. De asemenea, Comisia continuă să sprijine discuțiile dintre colegiuitori cu privire la propunerea de directivă privind combaterea introducerii ilegale de migranți și la Regulamentul Europol, acesta din urmă vizând consolidarea rolului Europol în combaterea introducerii ilegale de migranți și a traficului de migranți.

Îmbunătățirea prevenirii, a pregătirii și a răspunsului rapid în situații de criză.

Răspunsul rapid al UE la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a demonstrat importanța unor mecanisme de protecție eficace pentru persoanele aflate în situații vulnerabile. Pe baza planului de combatere a traficului cu Ucraina, Comisia va elabora orientări operaționale pentru diferiții actori implicați în identificarea și abordarea riscurilor de trafic în timpul crizelor, cu sprijinul agențiilor UE, al statelor membre și al societății civile.

Îmbunătățirea protecției persoanelor vulnerabile la traficul de persoane.

Drepturile, sprijinul și protecția victimelor trebuie să rămână o parte integrantă a măsurilor de asigurare a respectării legii și a răspunsurilor judiciare.

Cooperarea internațională este un element-cheie în combaterea traficului de persoane. Comisia va consolida cooperarea cu țările partenere și cu organizațiile internaționale, inclusiv cu sprijinul agențiilor UE în prevenirea și combaterea traficului de persoane.

Strategia va fi discutată de Parlamentul European și de Consiliu. Coordonatorul UE pentru combaterea traficului de persoane va continua să colaboreze cu coordonatorii naționali, cu Platforma societății civile a UE și cu agențiile UE pentru punerea în aplicare a acțiunilor prevăzute în strategie.

O punere în aplicare reușită va necesita implicarea activă a unei game largi de actori, atât la nivelul UE, cât și la nivel internațional, inclusiv a agențiilor UE, a organizațiilor internaționale și a țărilor partenere.

În 2024, a intrat în vigoare Directiva revizuită privind combaterea traficului de persoane. Statele membre trebuiau să transpună la nivel național până în luna iulie a acestui an. Noua directivă consolidează anchetele, sprijinul acordat victimelor, protecția copilului, incriminează utilizatorii care exploatează cu bună știință victimele traficului de persoane și recunoaște exploatarea sexuală online ca circumstanță agravantă.

În paralel cu legislația de drept penal, Comisia și Înaltul Reprezentant au propus, în iulie 2026, un nou regim de sancțiuni care vizează introducerea ilegală de migranți, traficul de persoane și alte forme de criminalitate organizată. Cu sprijinul coordonatorului UE pentru combaterea traficului de persoane, statele membre, agențiile UE și societatea civilă colaborează pentru elaborarea politicilor existente și a noilor politici ale UE de combatere a traficului de persoane.

Strategia de astăzi completează cadrul legislativ existent prin stabilirea unor obiective suplimentare care să reflecte cele mai recente provocări. Strategia este adoptată împreună cu cel de al 6-lea raport intermediar, care oferă o imagine de ansamblu a punerii în aplicare a acțiunilor din Strategia anterioară a UE privind combaterea traficului de persoane (2021-2025), cu date pentru perioada 2023-2024 privind combaterea traficului de persoane. De asemenea, se aliniază la alte instrumente, cum ar fi ProtectEU: o strategie europeană de securitate internă și Strategia europeană de gestionare a azilului și migrației.