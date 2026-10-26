Concret, ce se întâmplă cu programul SAFE pentru România?

179716 – 26102026 – Deputatul neafiliat Raisa Enachi a cerut clarificări privind adoptarea Ordonanței de urgență nr. 38/2026 și gestionarea programului european SAFE, după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a constatat existența unui conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament. Aceasta susține că Executivul condus de Ilie Bolojan a depășit limitele atribuțiilor constituționale după ce Parlamentul i-a retras încrederea prin moțiune de cenzură. Enachi cere și prezentarea publică a informațiilor privind destinația împrumuturilor, obligațiile financiare asumate și beneficiile pentru industria națională de apărare.

Prin decizia din 22 octombrie 2026, CCR a admis, cu majoritate de voturi, sesizarea președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. Curtea a constatat că Guvernul a exercitat competența de a adopta ordonanțe în afara cadrului prevăzut de articolul 110 alineatul (4) din Constituție, care limitează atribuțiile unui Executiv demis la actele necesare administrării treburilor publice.

În declarația de presă transmisă după decizia CCR, Raisa Enachi a afirmat că pierderea încrederii Parlamentului produce consecințe juridice obligatorii și că un Guvern demis nu își poate extinde atribuțiile prin invocarea interesului public sau a urgenței unor proiecte.

Enachi a amintit că, la 24 martie 2026, i-a adresat premierului Ilie Bolojan o interpelare prin care a pus în discuție transparența angajamentelor financiare și beneficiile economice care ar trebui să revină României în urma investițiilor în apărare și că a votat împotriva proiectului de lege privind aprobarea OUG nr. 38/2026, iar la 29 iulie s-a pronunțat împotriva aprobării acordului de împrumut SAFE. Ea a criticat și timpul acordat dezbaterii parlamentare asupra angajamentelor financiare asociate programului.

Raisa Enachi a susținut că România trebuie să urmărească dezvoltarea capacităților propriei industrii de apărare, transferul de tehnologie și asigurarea posibilității de întreținere și reparare a echipamentelor militare pe teritoriul național. În opinia sa, valoarea împrumuturilor contractate impune verificarea atentă a contractelor, a costurilor și a beneficiilor economice pentru industria românească.

Programul SAFE permite României să acceseze împrumuturi de până la 16,68 miliarde de euro pentru investiții în apărare și infrastructură strategică. Aceste finanțări sunt împrumuturi, nu granturi nerambursabile, și implică obligații de rambursare.

După decizia CCR, Mihai Jurca, șeful Cancelariei fostului prim-ministru Ilie Bolojan, a precizat că OUG nr. 38/2026 nu reglementează implementarea programului SAFE în ansamblu. Potrivit acestuia, ordonanța vizează alte măsuri industriale, inclusiv aspecte privind termenele de plată și recepția echipamentelor.

Jurca a indicat că actul normativ principal pentru implementarea programului este OUG nr. 62/2025, modificată prin OUG nr. 21/2026. El a susținut că decizia CCR privind procedura de adoptare a OUG nr. 38/2026 nu afectează măsurile luate până acum în cadrul SAFE.