Conducerea PNL a decis votarea guvernului propus de Luca Niculescu

179660 – 18102026 – Conducerea Partidului Național Liberal a decis sâmbătă, în ședința Biroului Politic Național, să voteze guvernul propus de Luca Niculescu din care fac parte miniștri PSD și independenți.

Liderul formațiunii, premierul interimar Ilie Bolojan, a declarat că este vorba despre o necesitate și că, în mod normal PNL nu ar fi votat, dar România are nevoie de un guvern funcțional ca să evite intrarea în colaps a unor instituții și servicii publice de bază.

Am decis intrarea PNL în opoziție și acordarea unui voi de necesitate condiționat și punctual pentru învestirea guvernului. Acest vot nu ar fi fost acordat în condiții normale, având în vedere componența acestui guvern, dar România, după o perioadă de criză prelungită are nevoie de un guvern funcțional, astfel încât să evite intrarea în colaps a unor instituții și servicii de bază. Un guvern interimar nu are capacitatea de a emite ordonanțe și de a face rectificare de buget”, a declarat Ilie Bolojan.

Totodată, acesta a precizat că demnitarii susţinuţi de PNL îşi vor depune demisiile în primele zile ale săptămânii următoare şi nu vor mai ocupa posturile care sunt deţinute cu sprijinul partidului.

”Acest acord de susţinere (…) este unul condiţionat şi în acest sens, mâine după-amiază, voi semna cu primul-ministru desemnat, Luca Niculescu, acest acord în care premierul desemnat se angajează să păstreze ţintele de deficit pe care România, prin guvernările anterioare, şi le-a asumat în aşa fel încât să putem accesa fondurile europene în continuare, să rămânem o ţară sigură pentru investitori, să ne putem corecta cheltuielile bugetare în perioada următoare şi să putem crea condiţii pentru relansare economică şi pentru prosperitate. Acest acord este pe o durată limitată până după aprobarea legii bugetului, o lege foarte importantă, atât pentru ratingul României, pentru stabilitate şi pentru normalitate în anii următori”, a transmis Bolojan.

Audierile miniștrilor nominalizați în cabinetul Niculescu sunt programate pentru luni, iar votul de învestire a guvernului ar urma să aibă loc marți în plenurile reunite ale parlamentului. sursa: Tvrinfo