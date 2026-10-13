Consiliul Afaceri Generale al UE: bugetul 2028-2034 și extinderea Uniunii, pe agenda reuniunii de la Luxemburg

179615 – 13102026 – Secretarul de stat pentru afaceri europene, Orientul Mijlociu și Africa, Clara Staicu, va reprezenta România la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (CAG) al Uniunii Europene, care are loc marți, 13 octombrie, la Luxemburg. Discuțiile vizează viitorul buget multianual al UE pentru perioada 2028-2034, pregătirea reuniunii Consiliului European din 15-16 octombrie și situația statului de drept în Ungaria.

Potrivit agendei oficiale, miniștrii și secretarii de stat responsabili de afaceri europene vor avea discuții despre viitorul Cadru Financiar Multianual (CFM), care stabilește prioritățile și limitele de cheltuieli ale Uniunii pentru următorii șapte ani. Reuniunea va include și o informare privind progresele înregistrate în simplificarea legislației europene.

Un alt punct important îl reprezintă pregătirea summitului european din 15-16 octombrie, când liderii statelor membre vor discuta despre competitivitatea Uniunii, sprijinul pentru Ucraina, bugetul european, Orientul Mijlociu, apărarea și securitatea, migrația și extinderea UE.

Consiliul va analiza și stadiul aplicării Declarației comune privind prioritățile legislative ale Uniunii pentru 2026, precum și al foii de parcurs „O Europă, o Piață”, care urmărește consolidarea pieței unice europene.

Situația statului de drept în Ungaria

Pe ordinea de zi a CAG din 13 octombrie se află și un nou raport de etapă privind respectarea valorilor Uniunii Europene în Ungaria, în cadrul procedurii prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Procedura a fost declanșată în septembrie 2018, în urma unei propuneri motivate a Parlamentului European, care a semnalat riscuri privind respectarea valorilor fundamentale ale UE, iar acum este anunțată o actualizare asupra situației, fără propuneri de sancțiuni.

Reuniunea va aborda și participarea democratică incluzivă, precum și reziliența societății și a comunităților. Consiliul este invitat să aprobe concluzii în aceste domenii, în legătură cu obiectivele Scutului european pentru democrație.

Extinderea Uniunii Europene

În cadrul reuniunii, la Centrul European pentru Reziliență Democratică, este prevăzut un eveniment dedicat participării statelor candidate și potențial candidate. Reprezentanții guvernelor vor discuta, de asemenea, despre analizele premergătoare extinderii și adaptarea politicilor europene la o eventuală creștere a numărului de state membre.

În marja Consiliului sunt programate și conferințe interguvernamentale de aderare cu state candidate, potrivit informațiilor transmise de partea română.