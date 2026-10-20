Damen contestă în instanță vânzarea Șantierului Naval Mangalia

179676 – 20102026 – Damen Holding BV contestă procedura prin care activele Șantierului Naval Mangalia au fost scoase la vânzare la un preț redus, după ce Rheinmetall Real Estate România SRL a câștigat licitația din 9 octombrie 2026 cu o ofertă de 138,03 milioane de euro, fără TVA.

Damen, acționar cu 49% la șantier și principal creditor al societății aflate în faliment, atacă hotărârea judecătorului-sindic care a permis modificarea procedurii de valorificare și reducerea prețului de pornire de la aproximativ 184 de milioane de euro la 138 de milioane de euro.

Contestația urmează să fie analizată de Tribunalul Constanța la 4 noiembrie. Damen susține că regulile de vânzare au fost interpretate greșit și contestă efectele reducerii prețului asupra creditorilor.

Grupul german Rheinmetall a anunțat că intenționează să preia șantierul împreună cu compania maritimă elvețiană MSC și să dezvolte o platformă pentru construcții navale civile și militare. Potrivit Rheinmetall, unitatea ar urma să participe la construirea a patru nave comandate de statul român: două nave de patrulare de 96 de metri și două nave de sprijin pentru scafandri, de 43 de metri.

Finalizarea tranzacției este estimată de cumpărători pentru următoarele săptămâni, însă contestația judiciară menține deschisă disputa privind procedura de vânzare.