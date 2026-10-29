Dan Neculăescu, la reuniunea la nivel înalt a inițiativei „Call for Control of AI Frontier Models”

179759 – 29102026 – Ministrul afacerilor externe, Dan Neculăescu, a reprezentat România astăzi, 28 octombrie 2026, la reuniunea la nivel înalt, în format videoconferință, a inițiativei Finlandei și Norvegiei „Call for Control of AI Frontier Models”, dedicată impactului, reglementării și oportunităților oferite de dezvoltarea Inteligenței Artificiale.

În cadrul intervenției sale, ministrul a subliniat că problematica Inteligenței Artificiale a devenit o prioritate de politică externă și de securitate, cu implicații directe asupra democrației, economiei și securității internaționale. În acest context, a evidențiat importanța unei abordări centrate pe controlul uman, care să asigure respectarea drepturilor fundamentale, a valorilor democratice și a dreptului internațional, concomitent cu valorificarea oportunităților oferite de noile tehnologii.

România susține dezvoltarea unor mecanisme eficiente pentru prevenirea utilizării abuzive a sistemelor avansate de IA, având în vedere înmulțirea amenințărilor cibernetice și a campaniilor de dezinformare, dar și utilizarea Inteligenței Artificiale în aplicațiile militare.

Ministrul Dan Neculăescu a exprimat deschiderea României de a împărtăși expertiză și experiențe relevante în gestionarea acestor provocări de securitate, în special la nivelul unor grupuri tematice. De asemenea, a reafirmat disponibilitatea părții române de a contribui activ la eforturile internaționale pentru dezvoltarea unor standarde comune în domeniu.