Dan Neculăescu: România vrea menținerea prezenței militare americane și consolidarea securității la Marea Neagră

179766 – 30102026 – România va răspunde ferm provocărilor care îi afectează securitatea, iar consolidarea apărării în regiunea Mării Negre și menținerea prezenței militare americane pe teritoriul țării rămân priorități strategice, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, într-un interviu acordat TVR Info.

Șeful diplomației române a abordat riscurile generate de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, incidentele cu drone din regiune, cooperarea cu aliații NATO, relația cu Statele Unite și stadiul proiectului european destinat securității Mării Negre.

Neculăescu a avertizat că apropierea iernii poate determina noi atacuri rusești asupra infrastructurii și obiectivelor ucrainene, cu posibile efecte asupra securității statelor din vecinătate. În opinia sa, România trebuie să reacționeze ferm și fără echivoc la incidentele care îi afectează securitatea.

Ministrul a susținut că Marea Neagră trebuie să rămână o prioritate pe agenda NATO și a Uniunii Europene, precum și în dialogul cu Statele Unite. În primele zile de mandat, el a discutat cu oficiali români și cu omologi din regiune despre măsurile necesare pentru consolidarea securității maritime și coordonarea răspunsurilor la incidente.

În acest cadru, Neculăescu a amintit reuniunea miniștrilor apărării din România, Bulgaria și Turcia, desfășurată la Sofia, unde a fost convenit un schimb aprofundat de informații privind incidentele din Marea Neagră

Relația cu Statele Unite și prezența militară americană

Referindu-se la relația cu Washingtonul, ministrul a descris cooperarea bilaterală în domeniul securității drept foarte bună. El a afirmat că România consideră prezența militară americană pe teritoriul său un interes strategic major și că dialogul cu partea americană continuă în privința viitoarei configurații a forțelor SUA în Europa.

Discuțiile au loc în condițiile în care Pentagonul evaluează prezența militară americană pe continent. Neculăescu a amintit și contactele consilierului prezidențial pentru securitate națională și politică externă, Marius Lazurca, cu oficiali americani. Ministrul nu a anunțat o decizie finală privind eventuale modificări ale dispozitivului militar american din România.

Hubul european de securitate la Marea Neagră, în etapa pregătirilor

Un alt subiect abordat a fost hubul de securitate al Uniunii Europene pentru regiunea Mării Negre, care încă nu este operațional. Potrivit ministrului, România lucrează la identificarea unui sediu și la asigurarea condițiilor tehnice pentru funcționarea centrului, dar operaționalizarea depinde și de finalizarea unui acord tehnic cu Bulgaria.

Hubul ar urma să faciliteze schimbul de informații și evaluări între România și Bulgaria și transmiterea acestora către instituțiile europene. Structura ar completa mecanismele de securitate existente în regiune, fără să înlocuiască rolul NATO.