Datoria externă a României a depășit 238 de miliarde de euro, iar deficitul de cont curent continuă să crească

179652 – 16102026 – Deficitul de cont curent al balanței de plăți a României a crescut la 19,925 miliarde de euro în perioada ianuarie–august 2026, față de 18,983 miliarde de euro în intervalul similar din 2025, potrivit datelor provizorii publicate de Banca Națională a României (BNR). În același timp, datoria externă totală a urcat la 238,078 miliarde de euro, iar investițiile străine directe au scăzut la 2,122 miliarde de euro.

Datele BNR arată că deficitul de cont curent s-a majorat cu 942 de milioane de euro față de primele opt luni ale anului trecut. Principalul factor a fost balanța bunurilor, al cărei deficit a crescut de la 21,567 miliarde de euro la 22,385 miliarde de euro.

Balanța serviciilor a înregistrat un excedent de 9,344 miliarde de euro, cu 712 milioane de euro peste nivelul din perioada ianuarie–august 2025. Transporturile au contribuit cu un excedent de 4,629 miliarde de euro, iar serviciile de telecomunicații, informatice și informaționale, cu 5,079 miliarde de euro.

În schimb, balanța veniturilor primare a consemnat un deficit de 6,665 miliarde de euro, în creștere cu 295 de milioane de euro. Balanța veniturilor secundare a trecut de la un excedent de 322 de milioane de euro în primele opt luni din 2025 la un deficit de 219 milioane de euro în aceeași perioadă din 2026.

Investițiile străine directe au scăzut cu peste 62%

Investițiile directe ale nerezidenților în România au însumat 2,122 miliarde de euro în primele opt luni din 2026, comparativ cu 5,657 miliarde de euro în perioada similară a anului trecut. Scăderea este de aproximativ 62,5%.

Participațiile la capital, inclusiv profitul reinvestit, au totalizat 2,220 miliarde de euro. Creditele intragrup au înregistrat o valoare netă negativă de 98 de milioane de euro.

Datoria externă a crescut cu 7,45 miliarde de euro

Datoria externă totală a României a crescut cu 7,450 miliarde de euro în perioada ianuarie–august 2026, de la 230,628 miliarde de euro la sfârșitul anului 2025 la 238,078 miliarde de euro la 31 august 2026.

Datoria externă pe termen lung a ajuns la 184,784 miliarde de euro, reprezentând 77,6% din total, după o creștere de 1,8% față de 31 decembrie 2025. Datoria pe termen scurt a urcat la 53,294 miliarde de euro, echivalentul a 22,4% din total, în creștere cu 8,5%.

Administrația publică avea o datorie externă de 129,453 miliarde de euro la sfârșitul lunii august, față de 126,814 miliarde de euro la finele anului trecut. Datoria băncii centrale a ajuns la 3,212 miliarde de euro, cea a societăților care acceptă depozite, exclusiv banca centrală, la 16,100 miliarde de euro, iar datoria celorlalte sectoare la 35,234 miliarde de euro.

Creditele intragrup aferente investițiilor directe au însumat alte 54,079 miliarde de euro.

Rezervele acoperă mai puțin din datoria externă pe termen scurt

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost de 14,5% în perioada ianuarie–august 2026, față de 17% în 2025, potrivit BNR.

Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii prin rezervele internaționale ale României a fost de 5,9 luni la 31 august, comparativ cu șase luni la sfârșitul anului trecut.

În același timp, gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare ale BNR a coborât la 93,5%, de la 102,8% la 31 decembrie 2025.

Datele sunt provizorii și pot fi revizuite lunar. Următorul comunicat al BNR privind balanța de plăți și datoria externă este programat pentru 16 noiembrie 2026.