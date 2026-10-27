Deficitul bugetar – 3,81% din PIB în nouă luni din 2026

179728 – 27102026 – Deficitul bugetului general consolidat a ajuns la 78,3 miliarde de lei în nouă luni din 2026, echivalentul a 3,81% din PIB, față de 102,47 miliarde de lei, respectiv 5,31% din PIB, în perioada similară din 2025, potrivit datelor Ministerului Finanțelor. Diferența nominală este de 24,17 miliarde de lei.

Veniturile bugetului general consolidat au totalizat 522,69 miliarde de lei, în creștere cu 11,9% față de primele nouă luni din 2025. Cheltuielile au însumat 601 miliarde de lei, cu 5,5% mai mult decât în perioada comparabilă. Diferența dintre cele două categorii explică deficitul de 78,3 miliarde de lei.

Încasările nete din TVA au ajuns la 118,27 miliarde de lei, în creștere cu 24,8%. Ministerul Finanțelor leagă evoluția, între altele, de majorarea încasărilor brute și de modificările cotelor de TVA introduse prin Legea nr. 141/2025. Contribuțiile de asigurări au însumat 165,40 miliarde de lei, cu 6,8% peste nivelul din anul precedent, iar veniturile din impozitul pe profit au crescut cu 8,7%, până la 30,13 miliarde de lei.

În același timp, veniturile nefiscale au scăzut cu 6,8%, la 38,32 miliarde de lei. Sumele rambursate de Uniunea Europeană pentru plăți efectuate și donațiile au totalizat 48,95 miliarde de lei, în creștere cu 39,8%.

Cheltuielile de personal au fost de 122,25 miliarde de lei, cu 4,43 miliarde de lei mai mici decât în perioada similară din 2025. În schimb, cheltuielile cu dobânzile au crescut cu 10,69 miliarde de lei, până la 50,63 miliarde de lei, iar cele cu bunuri și servicii au ajuns la 77,70 miliarde de lei, în creștere cu 9,4%.

Investițiile au însumat 107,77 miliarde de lei, față de 82,61 miliarde de lei în primele nouă luni din 2025. Creșterea a fost de 25,15 miliarde de lei. Potrivit ministerului, plățile pentru proiectele finanțate din fonduri europene și prin Planul Național de Redresare și Reziliență au avut o contribuție importantă la această evoluție.

Până la sfârșitul lunii septembrie au fost efectuate și plăți de 6,34 miliarde de lei aferente planului SAFE. Ministerul Finanțelor avertizează că ultimul trimestru al anului pune presiune asupra bugetului și susține menținerea controlului asupra cheltuielilor de funcționare.