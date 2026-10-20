Deputatul Raisa Enachi cere o evaluare a beneficiilor economice obținute de România din exploatarea aurului și cuprului

179669 – 20102026 – Deputatul Raisa Enachi solicită o evaluare publică a beneficiilor economice pe care România le obține din exploatarea zăcămintelor de aur și cupru din valorificarea resurselor minerale.

Aceasta invocă datele comerciale pentru 2025, potrivit cărora România a exportat 52.350,9 tone de minereuri și concentrate de cupru, în valoare de aproximativ 110,7 milioane de dolari. Serbia a fost principala destinație, cu exporturi de circa 90 de milioane de dolari, urmată de China, cu aproximativ 20 de milioane de dolari, potrivit bazei de date World Integrated Trade Solution a Băncii Mondiale, care utilizează date comerciale raportate în cadrul sistemului ONU.

Enachi susține că România ar trebui să analizeze posibilitatea dezvoltării capacităților interne de rafinare și prelucrare industrială, astfel încât exploatarea resurselor să genereze beneficii economice mai mari pe plan național.

În argumentația sa, deputul invocă și rezultatele companiei de stat Cupru Min Abrud. Datele financiare aferente anului 2025 indică o cifră de afaceri de aproximativ 517,6 milioane de lei și un profit net de 133,3 milioane de lei.

Parlamentarul nu propune excluderea capitalului străin și nici nu consideră că exploatarea integrală de către stat ar garanta automat venituri mai mari. Ea cere compararea publică a mai multor variante: concesionarea exploatării către operatori privați, participarea directă a statului și dezvoltarea unor capacități naționale de prelucrare.