Din nou discuții cu OMV despre evoluțiile de pe piața energiei și proiectul Neptun Deep

Din nou discuții cu OMV despre evoluțiile de pe piața energiei și...

179559– 06102026 – Premierul Ilie Bolojan a discutat luni, la Palatul Victoria, cu Emma Delaney, președintele Directoratului și director general al OMV, despre evoluțiile de pe piața energiei și stadiul proiectului Neptun Deep din Marea Neagră.

Delegația Grupului OMV condusă de Emma Delaney a fost primită de prim-ministru în contextul fluctuațiilor prețurilor carburanților, generate de conflictele internaționale și de problemele de aprovizionare.

Potrivit Guvernului, proiectul Neptun Deep, derulat de OMV Petrom împreună cu Romgaz, se desfășoară conform calendarului stabilit, iar producția de gaze este programată să înceapă în 2027.

Ilie Bolojan a subliniat că exploatarea resurselor de gaze naturale din Marea Neagră trebuie să rămână o prioritate pentru Executiv, având în vedere efectele proiectului asupra securității energetice și economiei României.

„Finalizarea investiției și începerea extracției gazelor din perimetrul Neptun Deep trebuie să rămână priorități guvernamentale, pentru ca România să valorifice resursele din Marea Neagră în beneficiul economiei naționale și al întregii regiuni. Trebuie să găsim formule de cooperare operative pentru a asigura convergența de acțiune în acest proiect strategic pentru ambele părți”, a declarat premierul.

La întâlnirea de la Palatul Victoria a participat și șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca.