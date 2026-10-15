Discuții despre răspunsul comun la dezinformare și amenințări hibride

179643 – 15102026 – Simpozionul anual al NATO pe teme hibride (NATO Annual Hybrid Symposium), reuniune care aduce la aceeași masă oficiali și experți din statele membre ale Alianței pentru coordonarea răspunsurilor la amenințările hibride și consolidarea rezilienței spațiului euroatlantic, este programat să se desfășoare la București în perioada 15–16 octombrie.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat organizarea evenimentului în luna mai, precizând că acesta este principalul forum al NATO dedicat acestor amenințări, dar fără detalii suplimentare. Bucureștiul găzduiește reuniunea după edițiile organizate la Helsinki, Praga și Oslo, fiind pentru prima dată când evenimentul are loc în Europa de Sud-Est.

Potrivit MAE, obiectivul întâlnirii este coordonarea strategiilor de răspuns la acțiunile de destabilizare care vizează statele aliate și dezvoltarea capacității acestora de a preveni, identifica și gestiona amenințările hibride.

Dezinformarea, atacurile cibernetice și presiunile asupra infrastructurii

NATO definește amenințările hibride ca acțiuni care combină mijloace militare și nonmilitare, deschise sau clandestine. Printre acestea se numără dezinformarea, propaganda, atacurile cibernetice, sabotajul, presiunile economice și operațiunile de influențare a instituțiilor și a opiniei publice.

Alianța arată că asemenea acțiuni urmăresc să provoace neîncredere, să exploateze vulnerabilitățile societăților și să slăbească instituțiile statelor vizate. Ritmul și amploarea acestor operațiuni au crescut odată cu dezvoltarea tehnologiilor digitale și interconectarea sistemelor de comunicații.

În cazul dezinformării, NATO afirmă că răspunsul trebuie să se bazeze pe informații verificate și pe prezentarea faptelor. În paralel, statele aliate își dezvoltă capacitățile de apărare cibernetică, protecție a infrastructurii critice, comunicare strategică și pregătire pentru situații de criză.

Cooperarea dintre NATO și Uniunea Europeană

Combaterea amenințărilor hibride presupune cooperare între instituțiile de securitate, autoritățile civile și partenerii internaționali. NATO precizează că răspunsul inițial la o amenințare hibridă revine, în principal, statului vizat, iar Alianța poate oferi sprijin la solicitarea acestuia.

Din 2016, NATO a afirmat public că acțiunile hibride îndreptate împotriva unuia sau mai multor aliați ar putea conduce la o decizie de invocare a articolului 5 al Tratatului Nord-Atlantic, în funcție de circumstanțe. Articolul prevede apărarea colectivă în cazul unui atac armat împotriva unui stat membru.

MAE a invocat și rolul României în cooperarea europeană în domeniul securității cibernetice. România găzduiește Centrul european de competențe în materie de securitate cibernetică (ECCC), instituție care susține dezvoltarea capacităților și cooperarea europeană în acest domeniu.