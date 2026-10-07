Discuții despre securitatea socială și combaterea disparităților de gen

179570– 07102026 – Membrii Comisiei pentru afaceri europene s-au reunit marți, 6 octombrie 2026, într-o ședință de lucru coordonată de vicepreședintele comisiei, Rozália-Ibolya Biró, dezbaterile fiind axate pe consolidarea modelului social european, adaptarea politicilor publice la schimbările demografice și promovarea egalității de șanse.

Din partea MAE a participat Clara Staicu, secretar de stat pentru afaceri europene, Orientul Mijlociu și Africa.

A fost analizată Comunicarea privind Strategia privind echitatea între generații, prima strategie europeană dedicată acestei problematici, având un caracter transversal și fiind fundamentată pe conceptul unui contract intergenerațional bazat pe politici echitabile, oportunități egale și echilibru regional.

Se recomandă utilizarea prioritară a fondurilor europene pentru educație și infrastructură socială, cu respectarea principiilor subsidiarității și proporționalității, având în vedere competențele naționale în domeniul sănătății și al protecției sociale.

Ulterior a fost dezbătută și Comunicarea privind Strategia privind egalitatea de gen 2026-2030, care propune măsuri extinse pentru combaterea disparităților salariale și a violenței împotriva femeilor.

Deputatul Rozália-Ibolya Biró a susținut ca viitoarele inițiative legislative europene trebuie fundamentate pe evaluări riguroase de impact, instituirea unui mecanism de monitorizare cuantificabil și respectarea strictă a subsidiarității în domenii precum sănătatea și politicile familiale. Doamna deputat Mariana Vârgă a intervenit cu modificări punctuale destinate asigurării unei rigori juridice sporite în textul final al opiniei.

Documentul adoptat sprijină corelarea măsurilor de pe piața muncii cu dezvoltarea competențelor, simplificarea procedurilor pentru IMM-uri și cooperarea în combaterea violenței cibernetice.