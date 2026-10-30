DNSC avertizează asupra mesajelor false care promit vouchere și premii

179765 – 30102026 – Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează utilizatorii asupra mesajelor care anunță câștigarea unor vouchere, premii sau carduri cadou și care pot conduce către pagini false, create pentru colectarea datelor personale și bancare.

Atacatorii folosesc numele și imaginea unor magazine sau branduri cunoscute pentru a convinge destinatarii să acceseze linkuri și să revendice presupuse premii. Paginile deschise pot solicita date de identificare, parole sau informații despre cardurile bancare.

DNSC recomandă verificarea ofertelor direct pe site-ul sau în aplicația oficială a companiei, fără accesarea linkului primit prin mesaj. Utilizatorii sunt sfătuiți să verifice cu atenție adresa paginii și să trateze cu suspiciune premiile anunțate în cadrul unor concursuri la care nu își amintesc să fi participat.

Instituția atrage atenția și asupra mesajelor care impun termene foarte scurte pentru revendicarea unui premiu. Presiunea de a acționa imediat poate fi folosită pentru a determina utilizatorii să ignore verificările de securitate.

Datele cardului bancar nu trebuie furnizate pentru simpla primire a unui voucher sau a unui premiu.