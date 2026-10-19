DNSC avertizează din nou asupra mesajelor false despre livrarea coletelor

179667 – 19102026 – Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează, din nou, asupra tentativelor de fraudă prin SMS, e-mail sau mesaje care imită comunicările firmelor de curierat și îi îndeamnă pe destinatari să acceseze linkuri false.

Atacatorii invocă frecvent o adresă incompletă, o livrare nereușită sau necesitatea achitării unei taxe suplimentare. Scopul este de a determina utilizatorii să introducă date personale ori bancare pe pagini controlate de atacatori.

DNSC recomandă verificarea expeditorului și evitarea linkurilor primite în mesaje neașteptate. Destinatarii trebuie să urmărească livrarea coletelor direct în aplicația sau pe site-ul oficial al firmei de curierat, folosind numărul de identificare AWB.

Instituția atrage atenția și asupra mesajelor care impun plata urgentă a unei taxe pentru livrare, redirecționare sau actualizarea datelor. Formulări precum „coletul va fi returnat” sau „ultima încercare de livrare” pot fi folosite pentru a determina victima să acționeze fără să verifice autenticitatea solicitării.

Persoanele care identifică tentative de fraudă le pot raporta prin platforma PNRISC, indicată de DNSC. Instituția recomandă, de asemenea, utilizatorilor să consulte resursele platformei „Siguranța Online”, care oferă informații despre recunoașterea și raportarea escrocheriilor digitale.