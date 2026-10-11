Dunărea, la minime istorice fără precedent

179602 – 11102026 – Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) precizează că măsurile de suplimentare a debitelor evacuate din acumularea Iezer, situată pe valea Mostiștei, au caracter operativ, temporar și excepțional, fiind necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor stabilite prin hotărârile Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU), în contextul situației hidrologice severe înregistrate pe fluviul Dunărea.

Aceste măsuri se înscriu în cadrul stabilit prin Hotărârea CNSU nr. 15/2026, prelungită prin Hotărârile nr. 21/2026 și nr. 23/2026, precum și al măsurilor operative prevăzute prin Hotărârea CNSU nr. 24/2026, având ca obiectiv asigurarea condițiilor hidrologice necesare funcționării în siguranță a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă.

În prezent, debitele Dunării la intrarea în țară sunt sub 1.200 m³/s, iar nivelurile apei la Cernavodă se situează foarte aproape de limita operațională de −262 cm, relevantă pentru asigurarea condițiilor de pompare a apei de răcire a centralei nucleare. Astăzi, 10 octombrie 2026, a fost înregistrată cota de −259 cm, cu numai 3 cm peste această limită, situație care impune adoptarea unor măsuri operative urgente și coordonate.

În acest context, ANAR a dispus suplimentarea temporară cu 20 m³/s a debitului evacuat din acumularea Iezer, în perioada 10–18 octombrie 2026, prin exploatarea coordonată a salbei de acumulări de pe valea Mostiștei.

Această intervenție este corelată cu măsurile suplimentare de evacuare controlată a apei din acumulările Izbiceni, de pe râul Olt, și Mihăilești, de pe râul Argeș, în vederea suplimentării aportului de apă în Dunăre și limitării scăderii nivelurilor în sectorul Cernavodă. Manevrele sunt coordonate în funcție de debitele disponibile, timpii de propagare și evoluția prognozată a regimului hidrologic, pentru maximizarea eficienței intervențiilor.

Subliniem că măsura nu presupune golirea acumulării Iezer. După aplicarea acesteia, în acumulare va rămâne disponibil un volum de apă de peste 40 de milioane m³, evacuările fiind realizate controlat, cu monitorizarea nivelurilor și debitelor și adaptarea manevrelor la condițiile hidrologice și de exploatare.

Dispoziția operativă a fost transmisă structurilor teritoriale competente, cu informarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare.

În condițiile actuale, asigurarea resurselor de apă necesare funcționării în siguranță a CNE Cernavodă reprezintă o responsabilitate de interes național. Măsurile adoptate sunt temporare, proporționale cu situația hidrologică și necesare pentru îndeplinirea hotărârilor CNSU și reducerea riscurilor asupra funcționării unui obiectiv strategic pentru Sistemul Energetic Național.