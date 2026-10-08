După ani și ani….

179579– 08102026 – Noul pod rutier peste râul Tisa, construit în zona Sighetu Marmației, va fi deschis circulației joi, 8 octombrie, odată cu inaugurarea Punctului de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației II. Investiția creează o nouă legătură rutieră directă între România și Ucraina, în contextul în care traficul transfrontalier din regiune a crescut după declanșarea războiului din Ucraina.

Potrivit CNAIR, noul punct de frontieră va fi deschis în etape. În prima fază vor putea trece autovehiculele destinate transportului de persoane cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone. Ulterior, accesul va fi extins pentru vehiculele de peste 3,5 tone, inclusiv autobuze. Din decembrie 2027 este prevăzută și deschiderea pentru traficul pietonal.

Podul leagă municipiul Sighetu Marmației de localitatea Bila Țerkva din Ucraina. Proiectul, cu o valoare de peste 50 de milioane de euro, include un drum de acces de aproximativ 1,2 kilometri, două structuri de pod, câte una pentru fiecare sens de circulație, două benzi pe sens, trotuare și un nou punct de frontieră. Podul are o lungime de aproximativ 268 de metri și a fost proiectat pentru o durată de exploatare de cel puțin 100 de ani.

Noul punct de trecere are șase benzi pe sens și infrastructură distinctă pentru autoturisme, transportul de marfă, transportul de persoane și Corpul Diplomatic. Sunt prevăzute, de asemenea, clădiri administrative pentru Poliția de Frontieră și autoritatea vamală, precum și hale pentru control.

Noua infrastructură va funcționa în paralel cu vechiul pod de la Sighetu Marmației. Acesta din urmă, construit din lemn și metal și utilizat de la începutul anilor 2000, are un singur sens de circulație și două alei pietonale. Creșterea traficului după începutul războiului din Ucraina a accentuat presiunea asupra acestei infrastructuri, iar în 2026 au fost efectuate lucrări de reabilitare.

Proiectul noului punct de frontieră face parte dintr-un acord româno-ucrainean semnat la Kiev în octombrie 2023 privind construirea podului rutier de frontieră dintre Sighetu Marmației și Bila Țerkva. Acordul a fost aprobat de Guvernul României în aprilie 2024.